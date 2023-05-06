Бундеслига. Лейпциг снова лишил Фрайбург места под солнцем и капитуляция Униона

Пластмассовый мир победил. Ред Булл с садисткой жестокостью разрушил мечты "Фрайбурга" сначала победой в 1/2 Кубка Германии (1:5) посреди недели, а затем дожал соперника и в чемпионате, выбив дружину Кристиана Штрайха из топ-4 за 3 тура до финиша. Драматичности моменту добавляет тот факт, что в прошлой кампании Лейпциг обошёлся с "Фрайбургом" абсолютно идентично в обоих турнирах.

"Фрайбург" сумел избежать побоища образца вторничного полуфинала, но всерьёз "быкам" противопоставить ничего не смог. До перерыва хозяева держались выгодные им нули лишь благодаря щедрости Вернера и Нкунку. Бывший и будущий форварды "Челси" сначала запороли двойной момент в дебюте – Тимо пробил в штангу, Кристофер ударил выше пустующих ворот. А ближе к концу тайма эта парочка в битве за право быть альфой помешала друг другу реализовать выход на Флеккена.

Но после перерыва появился ветеран Кампль и вырвал заслуженную победу для гостей. Измотанный оборонной работой "Фрайбург" пропустил неспешный прорыв словака из глубины, закончившийся изящным перебросом Флеккена.

Бундеслига, 31-й тур

Фрайбург, Европа Парк

Фрайбург – РБ Лейпциг 0:1

Гол: Кампль 73

Фрайбург: Флеккен – Кюблер (Шмид, 84), Гинтер, Гульде, Гюнтер (Эзеквем, 83) – Эггештайн (Чжон, 83), Хефлер – Вайсхаупт (Рёль, 59), Грифо – Грегорич (Петерсен, 83), Хелер

Лейпциг: Бласвих – Симакан, Клостерман, Орбан, Хенрикс – Лаймер (Шлагер, 90), Айдара (Кампль, 53) – Собослаи, Ольмо (Хальстенберг, 73) – Вернер (Поульсен, 79), Нкунку (Форсберг, 90)

Хорошая новость для "Фрайбурга" заключается в том, что ещё один конкурент за топ-4 "Унион" капитулировал в Аугсбурге. Иронии моменту добавляет тот факт, что "Унион" оступился не в матче с каким-то грандом, а со своими идейными братьями из "Аугсбурга", хоть и разделённых 10 позициями в таблице.

Наткнувшись на автобус, "Унион" не смог жалить контратаками и ушёл с поля побеждённым после точного выстрела Диона Бельо в дебюте второй половины. В следующем туре парни Урса Фишера будут принимать "Фрайбург" – там, видимо, и будет выясняться судьба 4-й строчки. Пока "железные" держаться в топ-4 лишь благодаря лучшей разнице мячей.

Аугсбург, WWK Арена

Аугсбург – Унион 1:0

Гол: Бельо 53

Обескрыленные "орлы" Франкфурта стали идеальной жертвой для "Хоффенхайма", сумевшего на 4 очка оторваться от зоны вылета после победы в Зинсхайме. "Сине-белые" до перерыва разрядили в гостей все свои орудия – Баумгартнер по традиции забил головой после прорыва из глубины, Крамарич был хладнокровен у 11-метровой отметки, а прострел Анхелиньо в гол конвертировал Бебу. "Айнтрахту" не помогло спастись ни удаление соперника после рестарта, ни быстрый гол Гётце.

Зинсхайм, ПреЗеро Арена

Хоффенхайм – Айнтрахт 3:1

Голы: Баумгартнер 8, Крамарич 41 (п), Бебу 45+3 – Гётце 54

Удаление: Нсоки 48

Подала признаки жизни за три тура до финиша и безнадёжная "Герта", вырвав три очка в матче с конкурентами из "Штутгарта". Параллельно "Бохум" по делу уступил в Менхенгладбахе, так что шансы на очередное чудесное спасение у столичной команды будут. До поверженных сегодня "шваб" всего три пункта, но худшая разница мячей в сравнении с "Штутгартом" заставляет "Герту" выжать максимум из трёх последних туров, если жизнь в элите им дорога.

Берлин, Олимпийский стадион

Герта – Штутгарт 2:1

Голы: Кемпф 29, Нидерлехнер 45+22 – Гирасси 38

Менхенгладбах, Боруссия Парк

Боруссия М – Бохум 2:0

Голы: Хофманн 35, Штиндль 90+1