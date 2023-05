Байер официально объявил о подписании защитника Бенфики

Защитник "Бенфики" Алехандро Гримальдо сменит клуб летом.

27-летний футболист перейдет в "Байер". Контракт с защитником будет рассчитан до 30 июня 2027 года, сообщает пресс-служба немецкого клуба. Трансфер состоится на правах свободного агента.

Гримальдо выступал за "Бенфику" с 2016 года. В текущем сезоне он провел 52 матча за "орлов" во всех турнирах, в которых отметился 7 забитыми мячами и 15 ассистами. Он является лучшим ассистентом чемпионата Португалии в нынешней кампании.

"Байер" занимает 7-е место в Бундеслиге. На этой неделе леверкузенский клуб сыграет ответный матч 1/2 финала Лиги Европы с "Ромой". Первая игра завершилась победой римлян (1:0).

