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Байер официально объявил о подписании защитника Бенфики
Он - лучший ассистент текущего чемпионата Португалии
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Бенфики" Алехандро Гримальдо сменит клуб летом.
27-летний футболист перейдет в "Байер". Контракт с защитником будет рассчитан до 30 июня 2027 года, сообщает пресс-служба немецкого клуба. Трансфер состоится на правах свободного агента.
Гримальдо выступал за "Бенфику" с 2016 года. В текущем сезоне он провел 52 матча за "орлов" во всех турнирах, в которых отметился 7 забитыми мячами и 15 ассистами. Он является лучшим ассистентом чемпионата Португалии в нынешней кампании.
"Байер" занимает 7-е место в Бундеслиге. На этой неделе леверкузенский клуб сыграет ответный матч 1/2 финала Лиги Европы с "Ромой". Первая игра завершилась победой римлян (1:0).
Welcome to #Bayer04, @grimaldo35! ????????— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) May 15, 2023
Alejandro #Grimaldo has signed a contract until 2027. ✍️ ¡Bienvenido! ⚫️????#Werkself | #HolaGrimaldo ???? pic.twitter.com/Y5C55ZmQmU
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