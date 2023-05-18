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Хаби Алонсо не собирается уходить из Байера до завершения контракта

Германия
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Специалист будет дальше работать с командой

Хаби Алонсо не собирается уходить из Байера до завершения контракта

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Байера" Хаби Алонсо сообщил, что в следующем сезоне продолжит работать в коллективе.

"Да, я останусь в "Байере". Я очень счастлив в этом клубе и с этой командой", - сказал 41-летний испанец.

Ранее в СМИ была информация об интересе к Алонсо со стороны "Тоттенхэма" и "Реала".

Трудовой договор специалиста с леверкузенцами действует до лета 2024 года. На данный момент команда занимает 7-е место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 49 балла.

Кроме того, "Байер" пробился в полуфинал Лиги Европы. Первый матч с "Ромой" завершился минимальным поражением (0:1), а ответная игра уже состоится сегодня, 18 мая.

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В статье: Хаби Алонсо Байер (Леверкузен)
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Источник:
Fabrizio Romano

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