Бундеслига, 33-й тур

Фрайбург, Европа Парк

Фрайбург – Вольфсбург 2:0

Голы: Гюнтер 71, Петерсен 75

"Фрайбург" продолжил погоню за Лигой Чемпионов, победив "Вольфсбург" на своём поле. Таким образом подопечные Кристиана Штрайха сравнялись по очкам с четвёртым "Унионом" (при заметно худшей разнице мячей) и ещё на пункт отстают от Лейпцига. Перед выездом конкурентов в Зинсхайм и Мюнхен соответственно шансы на попадание в топ-4 всё ещё сохраняются. "Волки" в свою очередь выбыли из зоны еврокубков, уступив последнюю позицию "Байеру".

Хотя начиналась игра для хозяев не лучшим образом. Штрайх выдал загадочную схему с номинальными игроками группы атаки Роландом Шаллаи и Ноа Вайсхауптом в роли латералей и впервые за 6 лет усадил на лавку запасных капитана Кристиана Гюнтера. Идея, вероятно, заключалась в давлении на ненадёжные фланги "волков", однако доказать этого хозяевам "Европа Парк" не удалось.

До перерыва болельщики наблюдали типичную игру на нули. Единственным оживлением игры стала грубая ошибка Арнольда в центре поля. Шаллаи вырвался на дуэль с вратарём, но Борнаув вовремя исправил ошибку своего капитана, заблокировав удар. В середине второго тайма у Линхарта был традиционный момент с углового, но Кастельс забрал мяч в руки.

Перелом наступил на 70-й минуте. Штрайх выпустил на поле капитана Гюнтера, занявшего позицию слева в обороне, а также дал возможность Нильсу Петерсену попрощаться с болельщиками в последнем домашнем матче в его карьере. Не успели все раскритиковать тренера за сентиментальность (у Петерсена было 0 голов в сезоне до сегодня), как Гюнтер выстрелил издали и мяч рикошетом от защитника залетел в сетку.

Ещё через 4 минуты Нильс Петерсен замкнул прострел Шаллаи, заставив "Европа Парк" взорваться, а тренера хозяев пустить скупую слезу. Первый гол в сезоне, рекордный 34-й после выхода на замену в чемпионате, 69-й за "Фрайбург" Бундеслиге и 105-й за клуб вообще. 2:0. "Фрайбург" не сдаётся.

Фрайбург: Флеккен – Линхарт, Гинтер, Шмидт (Кюблер, 70) – Шаллаи (Шмид, 90), Эггештайн, Хефлер, Вайсхаупт (Гюнтер, 70) – Доан (Петерсен, 70), Грифо – Хелер

Вольфсбург: Кастельс – Борнаув, Гилавоги, ван де Вен – Баку, Камински (Паредес, 83), Арнольд (Сванберг, 82), Ф. Нмеча, Герхардт – Виммер (Вальдшмидт, 57), Винд (Мармуш, 82)

Удаление: Хефлер 90+3