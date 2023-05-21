Аугсбург – Боруссия 0:3. Аллер возвращает Дортмунду лидерство

Бундеслига, 33-й тур

Аугсбург, ВВК Арена

Аугсбург – Боруссия Дортмунд 0:3

Голы: Аллер 58, 84, Брандт 90+3

"Боруссия" возвращает себе лидерство в Бундеслиге, обыграв на выезде "Аугсбург". Символично, что это случилось именно на баварской земле, где их конкуренты из "Баварии" вчера провалились и отдали судьбу титула в руки Дортмунда. Судьбу встречи решил дубль Себастьяна Аллера, принесшего BVB первую выездную победу этой весной. Через неделю подопечные Терзича могут прервать 10-летнюю доминацию рекордмайстра, если в родных стенах одолеют "Майнц" в финальном туре.

На "полуфинал чемпионата Германии", как охарактеризовал сегодняшний матч Эдин Терзич, "Боруссия" вышла без лидера полузащиты Джуда Беллингема. "Аугсбург", которому ничья обеспечивала бы выживание в элите, в свою очередь вышел в старте без Мергима Бериши, автора 8 голов в ворота топ-7 команд нынешнего сезон.

Впрочем, потеря Беллингема совсем не чувствовалась за счёт блестящей игры в центр поля от Рафы Геррейру. Гости сделали всё для того, чтобы уйти на перерыв с комфортным счётом, но мяч буквально отказывался залетать в сетку, несмотря на показатель xG 2.5 в первые 45 минут.

Шикарное движение Дониэлла Малена создало пространство для удара Вольфа с правого края штрафной. Затем Мален ворвался вдоль лицевой и прострелил на Адейеми, удар которого был заблокирован Педерсеном. Первый большой шанс упустил Аллер, затянув с ударом после выверенного заброса Хуммельса из глубины. У Брандта было два выхода один на один после передач Геррейру и Джана, но Юлиан плохо себя проявил в роли финишера. Наконец Зюле проверил штангу после навеса со стандарта, но мяч снова не залетел в сетку.

Несмотря на отсутсвие голов, важное преимущество гости до перерыва всё же добыли. А именно численный перевес после удаления Удуохая на 38-й минуте за фол последней надежды на Малене. Это позволило Дортмунду ещё больше прижать гостей и находить ещё больше дыр в их обороне, которых хватало и при игре в равных составах.

В дебюте второго тайма "Боруссия" снова проверила штангу после дальнего выстрела Джана. Гости только было начали нервничать, что заметно ухудшило качество решений в последней трети. Но тут же Аллер принёс долгожданное облегчение. Прострел Малена на Аллера прервал Бауэр, но Себастьян тут же вернул себе мяч, пробросил защитника одним касанием, а вторым отправил мяч в сетку рикошетом от стойки ворот.

Забив долгожданный гол, гости на какое-то время потеряли контроль над собой и получили пару неприятных контратак. Успокоили игру удачные замены Терзича. Озджан добавил надёжности в центре поля, а Марко Ройс помог снять все вопросы. На 84-й минуте Марко шикарно прорвался по центру, Коубек его удар отразил, но мяч в пустые ворота тут же добил Аллер. Напоследок и Брандт нашёл свой гол, доведя счёт до разгромного. 0:3.

Аугсбург: Коубек – Педерсен (Чолина, 46), Гауэлеу, Удуохай, Вейга – Энгельс, Дорш, Реджбечай (Кардона, 62) – Йебоа (Бауэр, 40), Бельо (Бериша, 61), Демирович (Майер, 85)

Боруссия Д: Кобель – Вольф, Зюле, Хуммельс (Шлоттербек, 90+1), Рюэрсон – Брандт, Джан, Геррейру (Ройс, 80) – Мален (Рейна, 90+2), Аллер, Адейеми (Озджан, 72)

Предупреждения: Бельо 43, Гауэлеу 69, Демирович 74 – Джан 47, Адейеми 69, Вольф 74

Удаление: Удуохай 38