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Интер и Атлетико сделали предложения вингеру сборной Франции
Игроком также интересуются "Милан", "ПСЖ" и "МЮ"
Фото: Players Bio
"Атлетико" Мадрид и "Интер" сделали предложения нападающему "Боруссии" Менхенгладбах Маркусу Тюраму. У француза летом истекает контракт с клубом.
Предложение сделал также клуб из Германии, который уже обеспечил себе место в Лиге чемпионов. Название команды не уточняется.
Отмечается, что за игроком также следяд "ПСЖ", "Манчестер Юнайтед" и "Милан". Они предложений ещё не делали.
Тюрам провел за "Боруссию" 31 матч в этом сезоне, забил 16 голов и отдал 7 результативных передач. Он один из лучших бомбардиров Бундеслиги в этом сезоне. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего форварда в 32 миллиона евро.
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