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Интер и Атлетико сделали предложения вингеру сборной Франции

Германия
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Игроком также интересуются "Милан", "ПСЖ" и "МЮ"

Интер и Атлетико сделали предложения вингеру сборной Франции

Фото: Players Bio

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"Атлетико" Мадрид и "Интер" сделали предложения нападающему "Боруссии" Менхенгладбах Маркусу Тюраму. У француза летом истекает контракт с клубом.

Предложение сделал также клуб из Германии, который уже обеспечил себе место в Лиге чемпионов. Название команды не уточняется.

Отмечается, что за игроком также следяд "ПСЖ", "Манчестер Юнайтед" и "Милан". Они предложений ещё не делали.

Тюрам провел за "Боруссию" 31 матч в этом сезоне, забил 16 голов и отдал 7 результативных передач. Он один из лучших бомбардиров Бундеслиги в этом сезоне. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего форварда в 32 миллиона евро.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Интер (Милан) Манчестер Юнайтед Милан Пари Сен-Жермен (Париж) Маркус Тюрам
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Источник:
getfootballnewsfrance.com

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