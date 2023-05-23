Интер и Атлетико сделали предложения вингеру сборной Франции

"Атлетико" Мадрид и "Интер" сделали предложения нападающему "Боруссии" Менхенгладбах Маркусу Тюраму. У француза летом истекает контракт с клубом.

Предложение сделал также клуб из Германии, который уже обеспечил себе место в Лиге чемпионов. Название команды не уточняется.

Отмечается, что за игроком также следяд "ПСЖ", "Манчестер Юнайтед" и "Милан". Они предложений ещё не делали.

Тюрам провел за "Боруссию" 31 матч в этом сезоне, забил 16 голов и отдал 7 результативных передач. Он один из лучших бомбардиров Бундеслиги в этом сезоне. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего форварда в 32 миллиона евро.