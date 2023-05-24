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Легендарный немецкий хавбек стал акционером клуба из Ганы
Лотар Маттеус захотел экзотики
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Joachim Bywaletz/DeFodi Images
Знаменитый полузащитник "Баварии" и немецкой сборной Лотар Маттеус купил часть акций и вошел в совет директоров ганского клуба "Аккра Лайонс".
Его компаньонами стали экс-нападающий "Андерлехта" Фрэнк Ачимпонг и бывший игрок "Айнтрахта" Оливер Кениг. Суммарно троица заплатила 2 млн евро.
"Конечно, это экономическая модель. У Ганы огромный потенциал талантов, это видно по их национальной сборной. Мы хотим привезти молодых игроков отсюда в Европу. Серьезных и хорошо обученных игроков. Поэтому мы инвестируем в тренировочный центр", - объяснил Матеус Bild.
"Аккра Лайонс" были основаны в 2015 году и еще не выиграли ни единого трофея, но в 2021 году заняли 7-е место на Черном континенте по количеству исходящих трансферов.
Матеус после завершения карьеры не стал успешным тренером и с 2011 года периодически появляется на немецком ТВ как эксперт.
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