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Защитника Баварии хотят купить сразу несколько топ-клубов
Летом француз сменит клуб
фото - Imago
"Реал" и "Манчестер Юнайтед" сделали запрос по переходу защитника "Баварии" Бенжамена Павара. Также недавно по французу сделал запрос "Ливерпуль".
Контракт Павара с "Баварией" истекает летом 2024-го. Вероятно, клуб предпочтет продать защитника сейчас, а не отпускать его летом бесплатно.
Также еще зимой запрос по игроку сделал "Интер" им также заинтересована "Барселона".
Сам футболист сконцентрирован на последнем матче в сезоне Бундеслиги и будет думать о будущем после него.
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