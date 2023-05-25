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Защитника Баварии хотят купить сразу несколько топ-клубов

Германия
(1 голосов)

Летом француз сменит клуб

Защитника Баварии хотят купить сразу несколько топ-клубов

фото - Imago

Новина українською

"Реал" и "Манчестер Юнайтед" сделали запрос по переходу защитника "Баварии" Бенжамена Павара. Также недавно по французу сделал запрос "Ливерпуль".

Контракт Павара с "Баварией" истекает летом 2024-го. Вероятно, клуб предпочтет продать защитника сейчас, а не отпускать его летом бесплатно.

Также еще зимой запрос по игроку сделал "Интер" им также заинтересована "Барселона".

Сам футболист сконцентрирован на последнем матче в сезоне Бундеслиги и будет думать о будущем после него.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Барселона Реал (Мадрид) Манчестер Юнайтед Бенжамен Павар
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Источник:
kicker.de

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