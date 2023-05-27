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Коман в 26 лет завоевал 12 чемпионств подряд

Германия
Обновлено
(1 голосов)

У Кингсли ни одного сезона во взрослом футболе без чемпионства

Коман в 26 лет завоевал 12 чемпионств подряд

Twitter Squawka

Новина українською

В последнем туре немецкой Бундеслиги "Бавария" обыграла "Кельн" и благодаря дополнительным показателям обошла в таблице дортмундскую "Боруссию". Мюнхенцы оформили свое 11-е чемпионство подряд.

Этот чемпионский титул стал для вингера баварцев Кингсли Комана 12-м подряд в его игровой карьере. 26-летний француз выигрывает чемпионство каждый свой сезон во взрослом футболе.

Чемпионские трофеи Комана:

  • 2012/13 - Лига 1
  • 2013/14 - Лига 1
  • 2014/15 – Серия А
  • 2015/16 – Серия А
  • 2015/16 - Бундеслига
  • 2016/17 - Бундеслига
  • 2017/18 - Бундеслига
  • 2018/19 - Бундеслига
  • 2019/20 - Бундеслига
  • 2020/21 - Бундеслига
  • 2021/22 - Бундеслига
  • 2022/23- Бундеслига

В этом сезоне чемпионата Германии Кингсли принял участие в 26 матчах, в которых забил 8 голов и оформил 6 ассистов.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Кингсли Коман Кёльн
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Комментарии (2)
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ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
27.05.2023 в 21:17
Можна трохи пояснень? Як можна вигравати у "дорослому футболі" школярем 14-15 років, якщо професійні контракти підписують, починаючи з повноліття?
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scorpius (Ck)
27.05.2023 в 20:28
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