Коман в 26 лет завоевал 12 чемпионств подряд

В последнем туре немецкой Бундеслиги "Бавария" обыграла "Кельн" и благодаря дополнительным показателям обошла в таблице дортмундскую "Боруссию". Мюнхенцы оформили свое 11-е чемпионство подряд.

Этот чемпионский титул стал для вингера баварцев Кингсли Комана 12-м подряд в его игровой карьере. 26-летний француз выигрывает чемпионство каждый свой сезон во взрослом футболе.

Чемпионские трофеи Комана:

2012/13 - Лига 1

2013/14 - Лига 1

2014/15 – Серия А

2015/16 – Серия А

2015/16 - Бундеслига

2016/17 - Бундеслига

2017/18 - Бундеслига

2018/19 - Бундеслига

2019/20 - Бундеслига

2020/21 - Бундеслига

2021/22 - Бундеслига

2022/23- Бундеслига

В этом сезоне чемпионата Германии Кингсли принял участие в 26 матчах, в которых забил 8 голов и оформил 6 ассистов.