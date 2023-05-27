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Коман в 26 лет завоевал 12 чемпионств подряд
У Кингсли ни одного сезона во взрослом футболе без чемпионства
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В последнем туре немецкой Бундеслиги "Бавария" обыграла "Кельн" и благодаря дополнительным показателям обошла в таблице дортмундскую "Боруссию". Мюнхенцы
Этот чемпионский титул стал для вингера баварцев Кингсли Комана 12-м подряд в его игровой карьере. 26-летний француз выигрывает чемпионство каждый свой сезон во взрослом футболе.
Чемпионские трофеи Комана:
- 2012/13 - Лига 1
- 2013/14 - Лига 1
- 2014/15 – Серия А
- 2015/16 – Серия А
- 2015/16 - Бундеслига
- 2016/17 - Бундеслига
- 2017/18 - Бундеслига
- 2018/19 - Бундеслига
- 2019/20 - Бундеслига
- 2020/21 - Бундеслига
- 2021/22 - Бундеслига
- 2022/23- Бундеслига
В этом сезоне чемпионата Германии Кингсли принял участие в 26 матчах, в которых забил 8 голов и оформил 6 ассистов.
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