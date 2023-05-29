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Бавария не выкупит Канселу по окончанию сезона. Известны претенденты на футболиста

Германия
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"Арсенал" и "Барселона" заинтересованы

Бавария не выкупит Канселу по окончанию сезона. Известны претенденты на футболиста

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Арсенал" и "Барселона" интересуются Жоау Канселу. Португалец вернется в "Манчестер Сити" по кончанию аренды, так как "Бавария" не собирается выкупать футболиста.

Опция выкупа прописана в контракте, но мюнхенцы сконцентрированы на других трансферах, сообщает Фабрицио Романо.

"Барселона" хотела подписать защитника ещё в январе, но "Бавария" опередила клуб. Итоговое решение "сине-гранатовых" будет принять исходя из финансового положения в клубе.

Жоау Канселу провел в этом сезоне 47 матчей за "Баварию" и "Сити", забил 2 гола и отдал 12 результативных передач. Портал Traansfermarkt оценивает 29-летнего португальца в 60 миллионов евро.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Жоау Канселу
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