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Бавария не выкупит Канселу по окончанию сезона. Известны претенденты на футболиста
"Арсенал" и "Барселона" заинтересованы
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Арсенал" и "Барселона" интересуются Жоау Канселу. Португалец вернется в "Манчестер Сити" по кончанию аренды, так как "Бавария" не собирается выкупать футболиста.
Опция выкупа прописана в контракте, но мюнхенцы сконцентрированы на других трансферах, сообщает Фабрицио Романо.
"Барселона" хотела подписать защитника ещё в январе, но "Бавария" опередила клуб. Итоговое решение "сине-гранатовых" будет принять исходя из финансового положения в клубе.
Жоау Канселу провел в этом сезоне 47 матчей за "Баварию" и "Сити", забил 2 гола и отдал 12 результативных передач. Портал Traansfermarkt оценивает 29-летнего португальца в 60 миллионов евро.
Understand Manchester City are ready to sell João Cancelo this summer. He will return from Bayern, €70m buy option won’t be triggered. ???????? #MCFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 29, 2023
Arsenal appreciate Cancelo, he’s one of the names in the list #AFC
Barça have genuine interest since January but… depends on FFP. pic.twitter.com/xzeHi171Ds
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