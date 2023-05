Бавария не выкупит Канселу по окончанию сезона. Известны претенденты на футболиста

"Арсенал" и "Барселона" интересуются Жоау Канселу. Португалец вернется в "Манчестер Сити" по кончанию аренды, так как "Бавария" не собирается выкупать футболиста.

Опция выкупа прописана в контракте, но мюнхенцы сконцентрированы на других трансферах, сообщает Фабрицио Романо.

"Барселона" хотела подписать защитника ещё в январе, но "Бавария" опередила клуб. Итоговое решение "сине-гранатовых" будет принять исходя из финансового положения в клубе.

Жоау Канселу провел в этом сезоне 47 матчей за "Баварию" и "Сити", забил 2 гола и отдал 12 результативных передач. Портал Traansfermarkt оценивает 29-летнего португальца в 60 миллионов евро.

Understand Manchester City are ready to sell João Cancelo this summer. He will return from Bayern, €70m buy option won’t be triggered. ???????? #MCFC



Arsenal appreciate Cancelo, he’s one of the names in the list #AFC



Barça have genuine interest since January but… depends on FFP. pic.twitter.com/xzeHi171Ds