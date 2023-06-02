Лейпциг продлил контракт с ключевым нападающим. Испанец не уйдет из клуба

"РБ Лейпциг" объявил о продлении контракта с Дани Ольмо. 25-летний испанец подписал контракт до лета 2027-го.

"Мы очень рады, что можем объявить об этом важном кадровом решении до субботнего финала кубка. Дани Олмо — важный игрок для нашей команды. Он привносит в команду особые качества , потому что, помимо своей техники и угрозы голам. У него высокий уровень интеллекта, и он является одним из лучших игроков Бундеслиги.

Дани добился выдающегося развития в "РБ Лейпциг" , и теперь мы можем вместе заняться следующими этапами. Обсуждения с Дани, его семьей и его советником были интенсивными, но открытыми Дани знает о том уважении, которым он пользуется здесь, в Лейпциге, и знает наши амбициозные цели. Так что тем лучше, что нам удалось заложить большой фундамент для нового сезона с продлением контракта", – прокомментировал продление контракта спортивный директор клуба Макс Эберль.

Дани Ольмо провел в клубе 3 года, перейдя из "Динамо" Загреб летом 2020-го. Он сыграл в 122 матчах, забил 21 гол и отдал 28 результативных передач.

В этом сезоне Ольмо провел за "Лейпциг" 30 матчей, забил 5 голов и отдал 10 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего испанца в 40 миллионов евро.