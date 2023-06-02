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Сборная Германии огласила заявку на товарищеский матч с Украиной
Немцы сыграют также спарринги с поляками и с колумбийцами
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик вызвал 26 игроков на июньские товарищеские матчи, включая игру с Украиной. Бундестим также проведет спарринги с Польшей и Колумбией.
Вратари: Бернд Лено ("Фулхэм"), Марк-Андре тер Стеген ("Барселона"), Кевин Трапп ("Айнтрахт")
Защитники: Маттиас Гинтер ("Фрайбург"), Робин Гозенс ("Интер"), Бенджамин Генрихс ("РБ Лейпциг"), Тело Керер ("Вест Хэм"), Лукас Клостерманн ("РБ Лейпциг"), Давид Раум ("РБ Лейпциг"), Антонио Рюдигер ("Реал"), Нико Шлоттербек ("Боруссия" Д), Малик Тиав ("Милан"), Мариус Вольф ("Боруссия" Д)
Полузащитники: Юлиан Брандт ("Боруссия" Д), Эмре Джан ("Боруссия" Д), Леон Горецка ("Бавария"), Илкай Гюндоган ("Манчестер Сити"), Йонас Хофманн ("Боруссия" М), Йозуа Киммих ("Бавария"), Джамал Мусиала ("Бавария"), Лерой Сане ("Бавария"), Кевин Шаде ("Брентфорд"), Флориан Виртц ("Байер")
Нападающие: Никлас Фюллькруг ("Вердер"), Кай Хаверц ("Челси"), Тимо Вернер ("РБ Лейпциг")
Напомним, контрольный поединок Германия - Украина пройдет 12 июня в Бремене. Отметим, что этот матч станет 1000-м в истории немецкой национальной команды. Встреча с поляками запланирована на 16 июня, а с колумбийцами - на 20-е число.
Das ist unser Kader für die Länderspiele gegen die ???????? Ukraine, ???????? Polen und ???????? Kolumbien! ???? ???? ????????#dfbteam #GERUKR #POLGER #GERCOL pic.twitter.com/RZBpQUn1uG— DFB-Team (@DFB_Team) June 2, 2023
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