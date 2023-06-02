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Айнтрахт продлил контракт с Гетце. Немецкому полузащитнику в этом месяце 31
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Фото: https://twitter.com/Eintracht
"Айнтрахт" объявил о продлении контракта с Марио Гетце. 30-летний хавбек подписал соглашение до лета 2026-го.
Предыдущая сделка истекала летом 2025-го, но клуб и футболист решили заранее подписать новый контракт, обновив продолжительность на год. "Айнтрахт" покидает много футболистов из-за непопадания в еврокубки. Марио из немногих, кто решил остаться.
Марио присоединился к "Айнтрахту" прошлым летом, перейдя из "ПСВ" за 3 миллиона евро. В этом сезоне Бундеслиги он провел 45 матчей, забил 3 гола и отдал 9 результатных передач. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 13 миллионов евро.
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