Айнтрахт продлил контракт с Гетце. Немецкому полузащитнику в этом месяце 31

"Айнтрахт" объявил о продлении контракта с Марио Гетце. 30-летний хавбек подписал соглашение до лета 2026-го.

Предыдущая сделка истекала летом 2025-го, но клуб и футболист решили заранее подписать новый контракт, обновив продолжительность на год. "Айнтрахт" покидает много футболистов из-за непопадания в еврокубки. Марио из немногих, кто решил остаться.

Марио присоединился к "Айнтрахту" прошлым летом, перейдя из "ПСВ" за 3 миллиона евро. В этом сезоне Бундеслиги он провел 45 матчей, забил 3 гола и отдал 9 результатных передач. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 13 миллионов евро.