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Бавария планирует подписать Геррейру свободным агентом

Германия
(1 голосов)

Защитник дортмундской Боруссии раздумывает над переходом

Бавария планирует подписать Геррейру свободным агентом

Фото: twitter.com/BVB

Новина українською

Защитник "Боруссии" Дортмунд после окончания контракта в поисках нового клуба. Главным притендентом на игрока является "Бавария". По информации Sky Sports, мюнхенцы почти договорились о подписании 29-летнего португальца в качестве свободного агента.

Во время первых проведенных переговоров Геррейру сообщил, что трансфер вполне возможен. Однако, пока что договоренности нет.

29-летний футболист отклонил предложение от клуба из Дортмунда на два года с опцией подписания еще на один год. Рафаэль хотел бы подписать еще более длительный контракт. О том, что он покинет "Боруссию" Геррейру официально объявил в воскресенье. Защитник играл за клуб на протяжении семи лет.

Всего в составе дортмундцев португалец забил 40 голов и отдал 50 ассистов в 224 матчах.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Бавария (Мюнхен) Рафаэл Геррейру
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Источник:
sport.sky.de

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