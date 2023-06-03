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Бавария планирует подписать Геррейру свободным агентом
Защитник дортмундской Боруссии раздумывает над переходом
Фото: twitter.com/BVB
Защитник "Боруссии" Дортмунд после окончания контракта в поисках нового клуба. Главным притендентом на игрока является "Бавария". По
Во время первых проведенных переговоров Геррейру сообщил, что трансфер вполне возможен. Однако, пока что договоренности нет.
29-летний футболист отклонил предложение от клуба из Дортмунда на два года с опцией подписания еще на один год. Рафаэль хотел бы подписать еще более длительный контракт. О том, что он покинет "Боруссию" Геррейру официально объявил в воскресенье. Защитник играл за клуб на протяжении семи лет.
Всего в составе дортмундцев португалец забил 40 голов и отдал 50 ассистов в 224 матчах.
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