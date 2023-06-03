Бавария планирует подписать Геррейру свободным агентом

Защитник "Боруссии" Дортмунд после окончания контракта в поисках нового клуба. Главным притендентом на игрока является "Бавария". По информации Sky Sports, мюнхенцы почти договорились о подписании 29-летнего португальца в качестве свободного агента.

Во время первых проведенных переговоров Геррейру сообщил, что трансфер вполне возможен. Однако, пока что договоренности нет.

29-летний футболист отклонил предложение от клуба из Дортмунда на два года с опцией подписания еще на один год. Рафаэль хотел бы подписать еще более длительный контракт. О том, что он покинет "Боруссию" Геррейру официально объявил в воскресенье. Защитник играл за клуб на протяжении семи лет.

Всего в составе дортмундцев португалец забил 40 голов и отдал 50 ассистов в 224 матчах.