Германия
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Кубок Германии. РБ Лейпциг – Айнтрахт 2:0. Нкунку делает разницу в прощальном финале
Быки во второй раз кряду выигрывают Кубок Германии
Фото: RB Leipzig English, Twitter
Кубок Германии, финал
Берлин, Олимпийский стадион
РБ Лейпциг – Айнтрахт 2:0
Голы: Нкунку 71, Собослаи 85
РБ Лейпциг: Бласвих – Хенрикс, Клостерман, Орбан, Хальстенберг – Лаймер, Айдара (Шлагер, 77) – Собослаи (Кампль, 90), Ольмо – Нкунку, Вернер (Поульсен, 61)
Айнтрахт: Трапп – Тута, Хасебе (Борре, 78), Ндика – Бута, Роде (Линдстрём, 70), Соу, Макс (Ленц, 78) – Камада, Гётце – Коло Муани
Предупреждения: Нкунку 90 – Гётце 77, Коло Муани 90
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