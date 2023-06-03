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Кубок Германии. РБ Лейпциг – Айнтрахт 2:0. Нкунку делает разницу в прощальном финале

Германия
(1 голосов)

Быки во второй раз кряду выигрывают Кубок Германии

Кубок Германии. РБ Лейпциг – Айнтрахт 2:0. Нкунку делает разницу в прощальном финале

Фото: RB Leipzig English, Twitter

Володимир Зуєв Автор UA-Футбол
Новина українською
Кубок Германии, финал
Берлин, Олимпийский стадион
РБ Лейпциг – Айнтрахт 2:0
Голы: Нкунку 71, Собослаи 85

РБ Лейпциг: Бласвих – Хенрикс, Клостерман, Орбан, Хальстенберг – Лаймер, Айдара (Шлагер, 77) – Собослаи (Кампль, 90), Ольмо – Нкунку, Вернер (Поульсен, 61)

Айнтрахт: Трапп – Тута, Хасебе (Борре, 78), Ндика – Бута, Роде (Линдстрём, 70), Соу, Макс (Ленц, 78) – Камада, Гётце – Коло Муани

Предупреждения: Нкунку 90 – Гётце 77, Коло Муани 90

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В статье: Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) РБ Лейпциг Кристофер Нкунку
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