Гамбург – Штутгарт 1:3 (1:6). Швабы легко сохраняют прописку в Бундеслиге

Плей-офф за право выступать в Бундеслиге

2-й матч. Гамбург, Фолькспаркштадион

Гамбург – Штутгарт 1:3 (1:6 – общий счет)

Голы: Киттель 6 – Мийо 48, 64, Силас 90

"Гамбург" без боя отдал "Штутгарту" право на выступление в Бундеслиге, повторно уступив подопечным Себастьяна Хёнесса и на своём поле. Для "красноштанников" это второе кряду фиаско в раунде плей-офф после поражения 2:1 "Герте" год назад.

После 0:3 на "Мерседес Арене" команде Тима Вальтера нужно было настоящее чудо, чтобы вернуть интригу в противостояние. Первая игра не только образовала огромный дефицит на табло, но и показала катастрофический разрыв в качестве игры.

Недаром за последние 10 лет лишь "Униону" удалось прорваться со второго дивизиона через стыковые матчи. Ресурс у представителей Бундеслиги 1 и Бундеслиги 2 просто несопоставим, даже если речь о андердоге элиты.

Впрочем, ненадолго "Фолькспаркштадион" всё же поверил в возможность чуда. Десятка "Гамбурга" Сонни Киттель на 5-й минуте неотразимо выстрелил с дальней дистанции, подарив домашним болельщикам надежду. Но закрепить успех "Гамбургу" не удалось. Крис Фюрих мгновенно мог сравнивать счёт, затем голкипер хозяев Фернандеш едва не подарил мяч для Мийо, но вовремя исправил ошибку. Наконец Гирасси шикарно замкнул прострел пяткой, но "красноштанников" спас минимальный офсайд.

Уже на старте второго тайма "Штутгарт" снял все вопросы. Эндо перехватил мяч в центре поля и запустил быструю атаку, которую Мийо завершил ударом между ног Фернандешу. Ещё через четверть часа тот же Мийо подловил Фернандеша на жуткой ошибке, и с передачи вратаря соперника оформил дубль. Наконец Силас перед финальным свистком добил хозяев в контратаке.

1:3. "Штутгарт" второй сезон играет с огнём, но снова продлевает пребывание в элите за счёт качественного финиша сезона. "Гамбург" же шестой сезон кряду остаётся без Бундеслиги. Они свой шанс на промоушн потеряли не сегодня, а во время провальной весенней концовки сезона. Со "Штутгартом" у них реально шансов не было.

Гамбург: Фернандеш – Хайер (Микельбренсис, 69), Шонлау, Монтеро (Кёнигсдёрффер, 72), Мухайм – Киттель, Мефферт (Билбия, 67), Рейс – Джатта, Глатцель, Домпе

Штутгарт: Мюллер – Мавропанос (Загаду, 46), Антон, Ито – Вагноман (Силас, 82), Эндо, Каразор, Соса (Нарти, 66) – Мийо (Томаш, 66), Фюрих – Гирасси (Пфайффер, 67)