Президент Баварии: Левандовский забил 30-40 голов, а в этом сезоне мы пропустили столько же

Президент мюнхенской "Баварии" Герберт Хайнер поделился мыслями на счет трансферной политики клуба и рассказал о потенциальном трансфере нового нападающего.

"Бавария" может потратить 100 млн. евро на нового форварда. Однако, конечно, все должно сойтись для такого трансфера. Мы ищем центрального нападающего, но, к сожалению, таких вариантов не так много. Они все достаточно дорогие, но мы на верном пути.

Роберт Левандовский забивал 30-40 голов в каждом сезоне. А в этом сезоне мы пропустили столько же, я должен об этом прямо сказать.

"Баварии" нужен новый форвард, который будет обладать качествами для игры на национальном и международном уровнях. Рыночная конкуренция жесткая, а наше предложение не такое уж большое, поэтому это будет не так просто. Мы очень внимательно следим и решаем, кто больше подходит "Баварии", - рассказал Хайнер.