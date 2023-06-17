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Президент Баварии: Уважаю Барсу. Но не понимаю, почему они так оскорбительно заигрывают с Киммихом

Германия
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Герберт Хайнер считает Киммиха ключевым игроком

Президент Баварии: Уважаю Барсу. Но не понимаю, почему они так оскорбительно заигрывают с Киммихом

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент мюнхенской "Баварии" Герберт Хайнер прокомментировал интерес каталонской "Барселоны" к хавбеку мюнхенцев Йозуа Киммиху.

"Я уважаю "Барселону" и Хави, который был отличным игроком. Но не понимаю, почему они так открыто и оскорбительно заигрывают с нашим игроком.

Киммих является краеугольным камнем нашего проекта, и его уход невозможен. Он твердо привержен нам и нашим будущим планам", - сказал Хайнер.

Примечательно, что источник сообщает, что вчера форвард "блауграны" Левандовский (прим. - поляк до "Барсы" выступал за "Баварию") считает интерес "сине-гранатовых" к Йозуа логичным, так как по словам Роберта: "Все любят Киммиха".

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В статье: Бавария (Мюнхен) Барселона Йозуа Киммих Герберт Хайнер
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Источник:
Marca

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