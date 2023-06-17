Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Президент Баварии: Уважаю Барсу. Но не понимаю, почему они так оскорбительно заигрывают с Киммихом
Герберт Хайнер считает Киммиха ключевым игроком
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент мюнхенской "Баварии" Герберт Хайнер прокомментировал интерес каталонской "Барселоны" к хавбеку мюнхенцев Йозуа Киммиху.
"Я уважаю "Барселону" и Хави, который был отличным игроком. Но не понимаю, почему они так открыто и оскорбительно заигрывают с нашим игроком.
Киммих является краеугольным камнем нашего проекта, и его уход невозможен. Он твердо привержен нам и нашим будущим планам", - сказал Хайнер.
Примечательно, что источник сообщает, что вчера форвард "блауграны" Левандовский (прим. - поляк до "Барсы" выступал за "Баварию") считает интерес "сине-гранатовых" к Йозуа логичным, так как по словам Роберта: "Все любят Киммиха".
Популярное сейчас
- Камбэк Холанда. Норвегия – Шотландия. Анонс и прогноз матча 3-го тура отбора на ЕВРО на 17.06.23
- Тренер Северной Македонии: Считаю, что победа Украины не совсем заслужена
- Цыганков забил 10-й гол за сборную Украины и обошел сразу двух легенд
- Бавария интересуется защитником Наполи. За ним также охотится МЮ
- Красотка дня. Очаровательная жена Владислава Кочергина впечатляет кадрами в купальнике. ФОТО
- Красотки дня. Фантастические вторые половинки футболистов Манчестер Сити. ФОТО