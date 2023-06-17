Президент Баварии: Уважаю Барсу. Но не понимаю, почему они так оскорбительно заигрывают с Киммихом

Президент мюнхенской "Баварии" Герберт Хайнер прокомментировал интерес каталонской "Барселоны" к хавбеку мюнхенцев Йозуа Киммиху.

"Я уважаю "Барселону" и Хави, который был отличным игроком. Но не понимаю, почему они так открыто и оскорбительно заигрывают с нашим игроком.

Киммих является краеугольным камнем нашего проекта, и его уход невозможен. Он твердо привержен нам и нашим будущим планам", - сказал Хайнер.