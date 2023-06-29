Лукас Эрнандес перейдет в ПСЖ. Именно на его место встанет Ким Мин Чжэ из Наполи

Лукас Эрнандес сегодня подпишет контракт с "ПСЖ" до лета 2026-го. Парижане заплатят 48-50 миллионов евро за игрока французской сборной.

Футболист считался "неприкасаемым" при старом менеджменте "Баварии" (Салихамиджиче, Кане и Наггельсманне). С новыми руководителями ситуация стала противоположной.

Напомним, что "Бавария" в то же время подписывает центрального защитника "Наполи" Ким Мин Чжэ. Отступные в контракте игрока также в районе 50 миллионов евро.