Лукас Эрнандес перейдет в ПСЖ. Именно на его место встанет Ким Мин Чжэ из Наполи

Лукас Эрнандес сегодня подпишет контракт с "ПСЖ" до лета 2026-го. Парижане заплатят 48-50 миллионов евро за игрока французской сборной.

Футболист считался "неприкасаемым" при старом менеджменте "Баварии" (Салихамиджиче, Кане и Наггельсманне). С новыми руководителями ситуация стала противоположной.

Напомним, что "Бавария" в то же время подписывает центрального защитника "Наполи" Ким Мин Чжэ. Отступные в контракте игрока также в районе 50 миллионов евро.

Lucas Hernández to PSG, here we go! Deal in place and agreed as expected since last week. Permanent transfer for €48/50m total package. ???????????? #PSG



Hernández, already in Paris and set to sign the contract on Thursday.



Bayern will replace him with Kim Min-jae as revealed today. pic.twitter.com/JxrCQCjKgC