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Лукас Эрнандес перейдет в ПСЖ. Именно на его место встанет Ким Мин Чжэ из Наполи
Шкриньяра в Париже не ждут?
Фото: twitter.com/FCBayern
Лукас Эрнандес сегодня подпишет контракт с "ПСЖ" до лета 2026-го. Парижане заплатят 48-50 миллионов евро за игрока французской сборной.
Футболист считался "неприкасаемым" при старом менеджменте "Баварии" (Салихамиджиче, Кане и Наггельсманне). С новыми руководителями ситуация стала противоположной.
Напомним, что "Бавария" в то же время подписывает центрального защитника "Наполи" Ким Мин Чжэ. Отступные в контракте игрока также в районе 50 миллионов евро.
Lucas Hernández to PSG, here we go! Deal in place and agreed as expected since last week. Permanent transfer for €48/50m total package. ???????????? #PSG— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 29, 2023
Hernández, already in Paris and set to sign the contract on Thursday.
Bayern will replace him with Kim Min-jae as revealed today. pic.twitter.com/JxrCQCjKgC
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