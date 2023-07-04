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Вратарь сборной Грузии заинтересовал Баварию
Мамардашвили играет за "Валенсию"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Бавария" следит за вратарем "Валенсии" Георгием Мамардашвили. 22-летній голкипер защищал ворота сборной Грузии U-21 на Евро-2023.
При этом Георгий не является приоритетром. Сейчас клуб занимается другими трансферами, но вратарь точно в списке клуба.
EXCL: Giorgi Mamardashvili is now on FC Bayern list. One more club keen on Georgian goalkeeper after English and Italian clubs interest ???????????????? #Bayern @LashKokiashvili— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 4, 2023
Bayern busy with different priorities but Mamardashvili is 100% in the list.
Personal terms won’t be an issue. pic.twitter.com/Gn980sV1Qh
В минувшем сезоне за "Валенсию" Мамардашвили провел 42 поединка и пропустил всего 49 голов. 9 матчей голкипер отстоял "на сухо". Портал Transfermarkt оценивает молодую звезду в 25 миллионов евро.
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