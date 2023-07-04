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Вратарь сборной Грузии заинтересовал Баварию

Германия
(1 голосов)

Мамардашвили играет за "Валенсию"

Вратарь сборной Грузии заинтересовал Баварию

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Бавария" следит за вратарем "Валенсии" Георгием Мамардашвили. 22-летній голкипер защищал ворота сборной Грузии U-21 на Евро-2023.

При этом Георгий не является приоритетром. Сейчас клуб занимается другими трансферами, но вратарь точно в списке клуба.

В минувшем сезоне за "Валенсию" Мамардашвили провел 42 поединка и пропустил всего 49 голов. 9 матчей голкипер отстоял "на сухо". Портал Transfermarkt оценивает молодую звезду в 25 миллионов евро.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Валенсия (Испания)
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