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Нойер не вернется к тренировкам на следующей неделе. Вратарь может пропустить турне по Азии

Германия
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Голкипер лечится с декабря

Нойер не вернется к тренировкам на следующей неделе. Вратарь может пропустить турне по Азии

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Мануэль Нойер не сможет вернуться на следующей неделе к тренировкам с "Баварией". Скорее всего капитан "мюнхенцев" пропустит азиатское турне, которое пройдет с 24-го июля по 3-е августа.

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Задержка не расматривается в клубе, как проявление осложнений. Считается, что вратарю просто необходимо больше времени на то, чтобы прийти в оптимальное состояние.

Напомним, что Нойер в декабре сломал ногу, он проводил свой отпуск на горнолыжном курорте. После выхода из отпуска Ману пройдет медобследование, где и будут определены точные сроки возвращения немца на поле.

Тухель рассчитывает на Мануэля и будет выпускать вратаря, как только он будет готов к выступлениям.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Мануэль Нойер
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Источник:
sport.sky.de

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