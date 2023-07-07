Нойер не вернется к тренировкам на следующей неделе. Вратарь может пропустить турне по Азии

Мануэль Нойер не сможет вернуться на следующей неделе к тренировкам с "Баварией". Скорее всего капитан "мюнхенцев" пропустит азиатское турне, которое пройдет с 24-го июля по 3-е августа.

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Задержка не расматривается в клубе, как проявление осложнений. Считается, что вратарю просто необходимо больше времени на то, чтобы прийти в оптимальное состояние.

Напомним, что Нойер в декабре сломал ногу, он проводил свой отпуск на горнолыжном курорте. После выхода из отпуска Ману пройдет медобследование, где и будут определены точные сроки возвращения немца на поле.

Тухель рассчитывает на Мануэля и будет выпускать вратаря, как только он будет готов к выступлениям.