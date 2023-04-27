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В Баварии недовольны игрой Зоммера. Вратарь может покинуть клуб летом

Германия
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Тухель рассчитывает на возвращение Нойера

В Баварии недовольны игрой Зоммера. Вратарь может покинуть клуб летом

Getty Images / Global Images Ukraine

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Руководство "Баварии" недовольно уровнем игры Яна Зоммера, сообщает журналист Abendzeitung Максимилиан Кох. Главный тренер команды Томас Тухель рассчитывает на Мануэля Нойера, как основного вратаря в следующем сезоне.

Сообщается, что капитан приступит к тренировкам через 1-2 месяца, начиная с индивидуальной программы. В июле голкипер ожидвает вернуться в общую группу.

При этом Зоммера не устраивает роль запасного голкипера, поэтому возможен уход швейцарца из клуба будущим летом.

Напомним, что Зоммера подписали зимой, после травмы Мануэля Нойера. "Бавария" заплатила за переход 34-летнего вратаря из "Боруссии" Менхенгладбах 8 миллионов евро.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Ян Зоммер
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