Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В Баварии недовольны игрой Зоммера. Вратарь может покинуть клуб летом
Тухель рассчитывает на возвращение Нойера
Getty Images / Global Images Ukraine
Руководство "Баварии" недовольно уровнем игры Яна Зоммера, сообщает журналист Abendzeitung Максимилиан Кох. Главный тренер команды Томас Тухель рассчитывает на Мануэля Нойера, как основного вратаря в следующем сезоне.
Сообщается, что капитан приступит к тренировкам через 1-2 месяца, начиная с индивидуальной программы. В июле голкипер ожидвает вернуться в общую группу.
При этом Зоммера не устраивает роль запасного голкипера, поэтому возможен уход швейцарца из клуба будущим летом.
Напомним, что Зоммера подписали зимой, после травмы Мануэля Нойера. "Бавария" заплатила за переход 34-летнего вратаря из "Боруссии" Менхенгладбах 8 миллионов евро.
????Update #Sommer: Die Leistung des Keepers wird intern kritisch gesehen, öffentlich gab es nach seinen Fehlern keine Rückendeckung der Bosse. Coach #Tuchel plant fest mit #Neuer, Sommer will nicht auf die Bank - auch mit Blick auf die EM 2024. Tendenz: Wechsel. #FCBayern— Maximilian Koch (@_kochmaximilian) April 27, 2023
Популярное сейчас
- Известная украинская рок-группа объявила о концерте в Крыму
- Президент Украины и глава Николаевской ОВА обнародовали информацию об атаке РФ на город
- Без шансов для лидера. Манчестер Сити - Арсенал 4:1. Видео голов и обзор матча
- Судьи в УПЛ снова чудят, виноват ли Нещерет, кто выйдет из Первой лиги. Влог Роберто Моралеса
- Ребров, Зинченко, Яремчук и Ярмоленко купили флаг АЗОВА за 2,3 миллиона гривен. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная подруга звездного одноклубника Мудрика в Челси. ФОТО