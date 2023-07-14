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Сразу 3 клуба рассчитывают побороться за Павара
"МЮ" и "Ювентус", помимо "Манчестер Сити"
Goal
Помимо "Манчестер Сити", о чьем интересе сообщалось к Бенжамену Павару сегодня ранее, игроком также интересуются "Манчестер Юнайтед" и "Ювентус". Эти варианты – более конкретные, чем перспектива перейти в стан "горожан".
Сообщается, что представители игрока уже вели переговоры с "красными дьяволами".
Сделка с "Сити" появилась на фоне того, что клуб может покинуть Кайл Уокер и уйти в "Баварию". Напомним, что ранее стало известно, что "Бавария" хочет получить за французского защитника около 40 миллионов евро.
В прошлом сезоне Павар сыграл 43 матча, забил 7 голов и отдал 1 результативный пас. Портал Transfermarkt оценивает 27-летнего фуллбека в 40 миллионов евро.
❗️News #Pavard: Yes, @ManCity is a serious option for him as #Guardiola likes him and his versatility a lot! First call about #MCFC: @FabrizioRomano.— Florian Plettenberg (@Plettigoal) July 14, 2023
But: Pavard has more concrete options as he definitely wants to leave Bayern now.
➡️ ManUtd - talks took place … #MUFC
➡️ …… pic.twitter.com/epDfaiFCWb
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