Сразу 3 клуба рассчитывают побороться за Павара

Помимо "Манчестер Сити", о чьем интересе сообщалось к Бенжамену Павару сегодня ранее, игроком также интересуются "Манчестер Юнайтед" и "Ювентус". Эти варианты – более конкретные, чем перспектива перейти в стан "горожан".

Сообщается, что представители игрока уже вели переговоры с "красными дьяволами".

Сделка с "Сити" появилась на фоне того, что клуб может покинуть Кайл Уокер и уйти в "Баварию". Напомним, что ранее стало известно, что "Бавария" хочет получить за французского защитника около 40 миллионов евро.

В прошлом сезоне Павар сыграл 43 матча, забил 7 голов и отдал 1 результативный пас. Портал Transfermarkt оценивает 27-летнего фуллбека в 40 миллионов евро.

❗️News #Pavard: Yes, @ManCity is a serious option for him as #Guardiola likes him and his versatility a lot! First call about #MCFC: @FabrizioRomano.



But: Pavard has more concrete options as he definitely wants to leave Bayern now.



➡️ ManUtd - talks took place … #MUFC

➡️ …… pic.twitter.com/epDfaiFCWb