  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Сразу 3 клуба рассчитывают побороться за Павара
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сразу 3 клуба рассчитывают побороться за Павара

Германия
Обновлено
(1 голосов)

"МЮ" и "Ювентус", помимо "Манчестер Сити"

Сразу 3 клуба рассчитывают побороться за Павара

Goal

Новина українською

Помимо "Манчестер Сити", о чьем интересе сообщалось к Бенжамену Павару сегодня ранее, игроком также интересуются "Манчестер Юнайтед" и "Ювентус". Эти варианты – более конкретные, чем перспектива перейти в стан "горожан".

Сообщается, что представители игрока уже вели переговоры с "красными дьяволами".

Сделка с "Сити" появилась на фоне того, что клуб может покинуть Кайл Уокер и уйти в "Баварию". Напомним, что ранее стало известно, что "Бавария" хочет получить за французского защитника около 40 миллионов евро.

В прошлом сезоне Павар сыграл 43 матча, забил 7 голов и отдал 1 результативный пас. Портал Transfermarkt оценивает 27-летнего фуллбека в 40 миллионов евро.

По теме
yellow-arrow
Лейпциг объявил о переходе нападающего Ланса за почти 50 миллионов евро
yellow-arrow
Манчестер Сити нацелился на защитника Баварии
yellow-arrow
Галатасарай объявил о трансфере Анхелиньо. Ещё 2 года назад он играл за Манчестер Сити
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бавария (Мюнхен) Ювентус (Турин) Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Бенжамен Павар
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде