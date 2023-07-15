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Тухель: Мане не оправдал ожиданий Баварии

Германия
(1 голосов)

Неожиданно прямые слова тренера

Тухель: Мане не оправдал ожиданий Баварии

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Robbie Jay Barratt - AMA

Новина українською

Главный тренер "Баварии" Томас Тухель не стал защищать форварда Садио Мане, которому не удался дебют в Германии.

"По сути, Садио провел неудовлетворительный сезон, не оправдав ни ожидания клуба, ни свои собственные", - цитирует специалиста Sport1.de.

"Конкуренция на позиции Мане очень высока. Кингсли Коман очень важен для нас. Серж Гнабри вернулся в лучшую форму и забил важные голы. Так что мы имеем сложную для Садио ситуацию.

Впрочем, мы также хорошо знаем друг друга. У него есть контракт, и мы просим его сделать все возможное. А там поглядим. В футболе порой случались сумасшедшие вещи".

31-летний Мане перебрался в "Баварию" из "Ливерпуля" год назад за 32 млн евро, но забил лишь 12 голов в 38 матчах.

Ранее сообщалось, что немцы готовы продать вингера заинтересованным клубам из Саудовской Аравии за 20 млн евро.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Томас Тухель Садио Мане
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Источник:
Sport1.de

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Комментарии (1)
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Лекарь (село Дарниця)
15.07.2023 в 22:06
Якби не епічний фейл головного конкурента, Дортмунда, це ти, Томас Тухель, був би невдахою та не виправдав би сподівань Баварії. А Мане... А Мане мріяв позбутися Салаха, щоб бути найяскравішою зіркою. Якось, не склалося.
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