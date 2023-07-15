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Тухель: Мане не оправдал ожиданий Баварии
Неожиданно прямые слова тренера
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Robbie Jay Barratt - AMA
Главный тренер "Баварии" Томас Тухель не стал защищать форварда Садио Мане, которому не удался дебют в Германии.
"По сути, Садио провел неудовлетворительный сезон, не оправдав ни ожидания клуба, ни свои собственные", - цитирует специалиста Sport1.de.
"Конкуренция на позиции Мане очень высока. Кингсли Коман очень важен для нас. Серж Гнабри вернулся в лучшую форму и забил важные голы. Так что мы имеем сложную для Садио ситуацию.
Впрочем, мы также хорошо знаем друг друга. У него есть контракт, и мы просим его сделать все возможное. А там поглядим. В футболе порой случались сумасшедшие вещи".
31-летний Мане перебрался в "Баварию" из "Ливерпуля" год назад за 32 млн евро, но забил лишь 12 голов в 38 матчах.
Ранее сообщалось, что немцы готовы продать вингера заинтересованным клубам из Саудовской Аравии за 20 млн евро.
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