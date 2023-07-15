Тухель: Мане не оправдал ожиданий Баварии

Главный тренер "Баварии" Томас Тухель не стал защищать форварда Садио Мане, которому не удался дебют в Германии.

"По сути, Садио провел неудовлетворительный сезон, не оправдав ни ожидания клуба, ни свои собственные", - цитирует специалиста Sport1.de.

"Конкуренция на позиции Мане очень высока. Кингсли Коман очень важен для нас. Серж Гнабри вернулся в лучшую форму и забил важные голы. Так что мы имеем сложную для Садио ситуацию.

Впрочем, мы также хорошо знаем друг друга. У него есть контракт, и мы просим его сделать все возможное. А там поглядим. В футболе порой случались сумасшедшие вещи".