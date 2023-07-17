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Тухель хочет продать Мане. Бавария ведет переговоры с саудовскими клубами

Германия
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В "Мюнхене" знают сколько хотят за нападающего

Тухель хочет продать Мане. Бавария ведет переговоры с саудовскими клубами

Фото: twitter.com/FCBayern

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Представители Садио Мане провели переговоры с клубами из Саудовской Аравии о потенциальном переходе своего клиента. Игрок хочет остаться в немецком клубе.

При этом главный тренер "Баварии" Томас Тухель хотел бы продать футболиста. "Бавария" ожидает получить 32 миллиона евро за сенегальца, не включая бонусов.

В клубе ожидают решения ситуации вокруг Харри Кейна. Вероятно, если "Баварии" не удастся подписать форварда "шпор", придется оставить Садио Мане в команде.

В минувшем сезоне Мане провел за "Баварию" 38 матчей, забил 12 голов и отдал 6 результативных передач.

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В статье: Томас Тухель Садио Мане
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