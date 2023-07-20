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Диаби сделал выбор в пользу Астон Виллы. Было предложение от Аль-Насра
Не все гонятся за деньгами
Фото: Getty Images
Мусса Диаби решил перейти в "Астон Виллу". Клуб достиг принципиальной договоренности о трансфере нападающего "Байера".
Сообщается, что за француза заплатят 50 миллионов евро. Нападающий подпишет пятилетний контракт.
Было сложно предугадать следующий клуб француза, так как игрок находился в сфере интересов "Аль-Насра". Клуб также сделал предложение "Байеру", но футболист выбрал остаться в Европе.
В прошлом сезоне Диаби провел 48 матчей за "Байер", забил 14 голов и отдал 11 результативных передач.
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