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Диаби сделал выбор в пользу Астон Виллы. Было предложение от Аль-Насра

Германия
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Не все гонятся за деньгами

Диаби сделал выбор в пользу Астон Виллы. Было предложение от Аль-Насра

Фото: Getty Images

Новина українською

Мусса Диаби решил перейти в "Астон Виллу". Клуб достиг принципиальной договоренности о трансфере нападающего "Байера".

Сообщается, что за француза заплатят 50 миллионов евро. Нападающий подпишет пятилетний контракт.

Было сложно предугадать следующий клуб француза, так как игрок находился в сфере интересов "Аль-Насра". Клуб также сделал предложение "Байеру", но футболист выбрал остаться в Европе.

В прошлом сезоне Диаби провел 48 матчей за "Байер", забил 14 голов и отдал 11 результативных передач.

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Байер (Леверкузен) Аль-Наср Мусса Диаби
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Источник:
getfootballnewsfrance.com

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