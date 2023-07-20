Диаби сделал выбор в пользу Астон Виллы. Было предложение от Аль-Насра

Мусса Диаби решил перейти в "Астон Виллу". Клуб достиг принципиальной договоренности о трансфере нападающего "Байера".

Сообщается, что за француза заплатят 50 миллионов евро. Нападающий подпишет пятилетний контракт.

Было сложно предугадать следующий клуб француза, так как игрок находился в сфере интересов "Аль-Насра". Клуб также сделал предложение "Байеру", но футболист выбрал остаться в Европе.

В прошлом сезоне Диаби провел 48 матчей за "Байер", забил 14 голов и отдал 11 результативных передач.