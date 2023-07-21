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Мане может продолжить карьеру в клубе, где играет Роналду

Германия
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31-летний сенегалец решил покинуть Европу

Мане может продолжить карьеру в клубе, где играет Роналду

Фото: twitter.com/FCBayern

Новина українською

Полузащитник мюнхенской "Баварии" Садио Мане готов продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии. Игрок определился со своим будущим.

В услугах опытного сенегальца заинтересован клуб "Аль-Наср", в котором играет португалец Криштиану Роналду. Напомним, что после того, как к Мане появился интерес из Саудовской Аравии, цена была поднята до 27 миллионов фунтов.

Год назад "Бавария" заплатила "Ливерпулю" за Мане 27,5 миллиона фунтов. На счету вингера 12 голов и 6 ассистов в 38 матчах за "Баварию" во всех турнирах.

"Аль-Наср" прошлый сезон чемпионата Саудовской Аравии завершил на втором месте.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Аль-Наср Садио Мане
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