Мане может продолжить карьеру в клубе, где играет Роналду

Полузащитник мюнхенской "Баварии" Садио Мане готов продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии. Игрок определился со своим будущим.

В услугах опытного сенегальца заинтересован клуб "Аль-Наср", в котором играет португалец Криштиану Роналду. Напомним, что после того, как к Мане появился интерес из Саудовской Аравии, цена была поднята до 27 миллионов фунтов.

Год назад "Бавария" заплатила "Ливерпулю" за Мане 27,5 миллиона фунтов. На счету вингера 12 голов и 6 ассистов в 38 матчах за "Баварию" во всех турнирах.

"Аль-Наср" прошлый сезон чемпионата Саудовской Аравии завершил на втором месте.