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Мане может продолжить карьеру в клубе, где играет Роналду
31-летний сенегалец решил покинуть Европу
Фото: twitter.com/FCBayern
Полузащитник мюнхенской "Баварии" Садио Мане готов продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии. Игрок определился со своим будущим.
В услугах опытного сенегальца заинтересован клуб "Аль-Наср", в котором играет португалец Криштиану Роналду. Напомним, что после того, как к Мане появился интерес из Саудовской Аравии, цена была поднята до 27 миллионов фунтов.
Год назад "Бавария" заплатила "Ливерпулю" за Мане 27,5 миллиона фунтов. На счету вингера 12 голов и 6 ассистов в 38 матчах за "Баварию" во всех турнирах.
"Аль-Наср" прошлый сезон чемпионата Саудовской Аравии завершил на втором месте.
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