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Бавария заплатит за трансфер Кайла Уокера 13 млн евро
Если клубы достигнут согласия
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Манчестер Сити" Кайл Уокер перейдет в мюнхенскую "Баварию". Об этом информирует журналист Sky Sports Роб Дорсетт.
В середине следующей недели в Японии (прим. – где обе команды проводят свое предсезонное турне) клубы проведут переговоры на счет перехода 33-летнего англичанина. Если клубы достигнут согласия, то немецкий клуб заплатит за Уокера 13 млн фунтов.
Мюнхенцы предлагают Кайлу личный контракт в формате 2+1. Примечательно, что срок соглашения "Баварии" превышает предложение "горожан" по сроку.
В прошлом сезоне на клубном уровне Кайл отыграл 39 поединков и оформил 1 голевую передачу.
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