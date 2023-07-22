Бавария заплатит за трансфер Кайла Уокера 13 млн евро

Защитник "Манчестер Сити" Кайл Уокер перейдет в мюнхенскую "Баварию". Об этом информирует журналист Sky Sports Роб Дорсетт.

В середине следующей недели в Японии (прим. – где обе команды проводят свое предсезонное турне) клубы проведут переговоры на счет перехода 33-летнего англичанина. Если клубы достигнут согласия, то немецкий клуб заплатит за Уокера 13 млн фунтов.

Мюнхенцы предлагают Кайлу личный контракт в формате 2+1. Примечательно, что срок соглашения "Баварии" превышает предложение "горожан" по сроку.

В прошлом сезоне на клубном уровне Кайл отыграл 39 поединков и оформил 1 голевую передачу.