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Бавария заплатит за трансфер Кайла Уокера 13 млн евро

Германия
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Если клубы достигнут согласия

Бавария заплатит за трансфер Кайла Уокера 13 млн евро

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Манчестер Сити" Кайл Уокер перейдет в мюнхенскую "Баварию". Об этом информирует журналист Sky Sports Роб Дорсетт.

В середине следующей недели в Японии (прим. – где обе команды проводят свое предсезонное турне) клубы проведут переговоры на счет перехода 33-летнего англичанина. Если клубы достигнут согласия, то немецкий клуб заплатит за Уокера 13 млн фунтов.

Мюнхенцы предлагают Кайлу личный контракт в формате 2+1. Примечательно, что срок соглашения "Баварии" превышает предложение "горожан" по сроку.

В прошлом сезоне на клубном уровне Кайл отыграл 39 поединков и оформил 1 голевую передачу.

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В статье: Кайл Уокер Бавария (Мюнхен) Манчестер Сити
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Источник:
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