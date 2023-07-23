Бавария рассматривает вариант подписания голкипера Севильи

"Бавария" контактировала с голкипером "Севильи" Яссином Буну относительно возможного трансфера. Клуб считает вернувшегося после травмы 32-летнего марокканца хорошей кандидатурой для подмены Мануэля Нойера.

Вратарь не поехал на сбор с "Севильей", потому что испанцы рассчитывают продать его в случае получения соответствующего предложения. Вчера стало известно, что свой запрос в 12 млн евро+бонусы уже сделал "ПСЖ".

Ранее Буну выступал за "Атлетико", "Сарагосу" и "Жирону". В "Севилье" он играет с сентября 2020-го.