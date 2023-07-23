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Дортмундская Боруссия близка к подписанию Забитцера
Переход в ряды принципиального соперника
Twitter Florian Plettenberg
Дортмундская "Боруссия" согласовала трансфер 29-летнего полузащитника Марселя Забитцера, который сейчас принадлежит принципиальному сопернику — мюнхенской "Баварии". Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг.
По информации инсайдера фигурирует сумма в 19 млн евро + бонусы за игрока.
В "Баварию" австриец присоединился в 2021 году за 15 млн евро.
В прошлой кампании футболист провел вторую половину сезона в аренде за "Манчестер Юнайтед", где сыграл в 18 матчах, отдал один ассист и забил гол.
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