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Бавария - Манчестер Сити. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча

Германия
(1 голосов)

Переигровка 1/4 финала Лиги чемпионов

Бавария - Манчестер Сити. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча

фото из соцсетей

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"Бавария" сыграет с "Манчестер Сити" в рамках предсезонной подготовки. Это шанс для команды Тухеля взять неофициальный реванш у ребят Пепа и набраться уверенности перед началом следующего сезона. В то же время "горожане" ничего не теряют. Команда не претерпела существенных изменений по ходу летнего трансферного окна и все так же сильна.

За "Баварию" сможет дебютировать Ким мин Чжэ, Рафаэль Геррейро и Конрад Лаймер, а за "Сити" – Ковачич.

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Клубные товарищеские матчи. 26.07.2023
"Бавария" – "Манчестер Сити"
Начало – 13:30

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В статье: Бавария (Мюнхен) Манчестер Сити
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