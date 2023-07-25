Бавария - Манчестер Сити. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча

"Бавария" сыграет с "Манчестер Сити" в рамках предсезонной подготовки. Это шанс для команды Тухеля взять неофициальный реванш у ребят Пепа и набраться уверенности перед началом следующего сезона. В то же время "горожане" ничего не теряют. Команда не претерпела существенных изменений по ходу летнего трансферного окна и все так же сильна.

За "Баварию" сможет дебютировать Ким мин Чжэ, Рафаэль Геррейро и Конрад Лаймер, а за "Сити" – Ковачич.

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Клубные товарищеские матчи. 26.07.2023

"Бавария" – "Манчестер Сити"

Начало – 13:30