  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Бавария интересуется Давидом де Хеа
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бавария интересуется Давидом де Хеа

Германия
Обновлено
(1 голосов)

Достойное продолжение карьеры

Бавария интересуется Давидом де Хеа

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Бавария" рассматривает Давида де Хеа в качестве основного голкипера на время восстановления Мануэля Нойера. Мюнхенский клуб пытается узнать, хочет ли испанский голкипер присоединится к команде.

Нойер не успевает восстановиться к началу сезона, а Ян Зоммер не собирается быть вторым номером и как можно скорее хочет уйти в "Интер".

Войцех Щенсны ("Ювентус"), Яссин Буну ("Севилья"), Георгий Мамардашвили ("Валенсия"), Роберт Санчес ("Брайтон") и Камиль Грабара ("Копенгаген") входя в шорт-лист "Баварии" на позицию вратаря.

Мюнхенский клуб не хочет отпускать поляка, а трансфер вратаря грузинской сборной Мамардашвили маловероятен из-за высокой цены. В клубе хотят бюджетный вариант, так как когда вернется Нойер – он снова будет основным вратарем.

Де Хеа покинул "Манчестер Юнайтед" в качестве свободного агента этим летом, так и не продлив контракт с клубом. Стороны не договорились об условиях сделки.

По теме
yellow-arrow
ТМ. Манчестер Сити вновь переиграл Баварию
yellow-arrow
Бавария - Манчестер Сити. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча
yellow-arrow
Вильярреал подписал нападающего Лейпцига всего за 10 миллионов евро
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бавария (Мюнхен) Давид де Хеа Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
sportbild.bild.de

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде