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Бавария интересуется Давидом де Хеа
Достойное продолжение карьеры
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Бавария" рассматривает Давида де Хеа в качестве основного голкипера на время восстановления Мануэля Нойера. Мюнхенский клуб пытается узнать, хочет ли испанский голкипер присоединится к команде.
Нойер не успевает восстановиться к началу сезона, а Ян Зоммер не собирается быть вторым номером и как можно скорее хочет уйти в "Интер".
Войцех Щенсны ("Ювентус"), Яссин Буну ("Севилья"), Георгий Мамардашвили ("Валенсия"), Роберт Санчес ("Брайтон") и Камиль Грабара ("Копенгаген") входя в шорт-лист "Баварии" на позицию вратаря.
Мюнхенский клуб не хочет отпускать поляка, а трансфер вратаря грузинской сборной Мамардашвили маловероятен из-за высокой цены. В клубе хотят бюджетный вариант, так как когда вернется Нойер – он снова будет основным вратарем.
Де Хеа покинул "Манчестер Юнайтед" в качестве свободного агента этим летом, так и не продлив контракт с клубом. Стороны не договорились об условиях сделки.
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