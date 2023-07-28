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У Роналду будет новый звездный партнер: Аль-Наср договорился о трансфере Мане с Баварией

Германия
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Тухель избавился от ненужного игрока в своей системе

У Роналду будет новый звездный партнер: Аль-Наср договорился о трансфере Мане с Баварией

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Аль-Наср" договорился с "Баварией" о переходе Садио Мане. Клуб Криштиану Роналду заплатит за сенегальца 40 миллионов евро.

Сам сенегалец будет получать те же 40 миллионов евро, но за год. Контракт подписан до лета 2026-го.

Этим летом "Аль-Наср" уже подписал Фофана, Теллеса и Брозовича.

Напомним, что у Мане был конфликт с Наггельсманном и игрока даже отстраняли от состава. При этом при Тухеле дела не изменились к лучшему, Томас хотел себе чистого нападающего, а в составе и так было много вингером, где также может сыграть сенегалец. В итоге было принято решение отпустить Садио.

Деньги с продажи Мане скорее всего пойдут на финансирование сделки по Харри Кейну.

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В статье: Аль-Наср Садио Мане
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