У Роналду будет новый звездный партнер: Аль-Наср договорился о трансфере Мане с Баварией

"Аль-Наср" договорился с "Баварией" о переходе Садио Мане. Клуб Криштиану Роналду заплатит за сенегальца 40 миллионов евро.

Сам сенегалец будет получать те же 40 миллионов евро, но за год. Контракт подписан до лета 2026-го.

Этим летом "Аль-Наср" уже подписал Фофана, Теллеса и Брозовича.

Напомним, что у Мане был конфликт с Наггельсманном и игрока даже отстраняли от состава. При этом при Тухеле дела не изменились к лучшему, Томас хотел себе чистого нападающего, а в составе и так было много вингером, где также может сыграть сенегалец. В итоге было принято решение отпустить Садио.

Деньги с продажи Мане скорее всего пойдут на финансирование сделки по Харри Кейну.