У Роналду будет новый звездный партнер: Аль-Наср договорился о трансфере Мане с Баварией

"Аль-Наср" договорился с "Баварией" о переходе Садио Мане. Клуб Криштиану Роналду заплатит за сенегальца 40 миллионов евро.

Сам сенегалец будет получать те же 40 миллионов евро, но за год. Контракт подписан до лета 2026-го.

Этим летом "Аль-Наср" уже подписал Фофана, Теллеса и Брозовича.

Напомним, что у Мане был конфликт с Наггельсманном и игрока даже отстраняли от состава. При этом при Тухеле дела не изменились к лучшему, Томас хотел себе чистого нападающего, а в составе и так было много вингером, где также может сыграть сенегалец. В итоге было принято решение отпустить Садио.

Деньги с продажи Мане скорее всего пойдут на финансирование сделки по Харри Кейну.

Sadio Mané to Al Nassr, here we go! Deal in place between the two clubs, Bayern have accepted the verbal proposal after advanced talks yesterday ????????????????



Paperwork to be checked on player side and then medical will be booked, deal will be done.



Fofana, Brozović, Telles… Mané ⭐️ pic.twitter.com/w0eZqFQxgD