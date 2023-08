Источник: РБ Лейпциг нашел замену Гвардиолу за 35 млн. евро

Сообщается, что "РБ Лейпциг" видит в лице 20-летнего центрального защитника "Лиона" и молодежной сборной Франции Кастелло Лукаба достойную замену Йошко Гвардиолу, который за 90 млн. евро перебрался этим летом в "Манчестер Сити".

"Лион" принял предложение "Лейпцига" в 35 млн. евро, а сам Лукаба готов подписать 5-летний контракт, о соглашении будет объявлено уже в ближайшее время, сообщает Фабрицио Романо.

В свои двадцать француз успел отыграть 58 поединков за "Лион" в Лиге.

