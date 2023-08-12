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Первый трофей Кейна в Германии? Бавария - РБ Лейпциг: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Германия
(1 голосов)

Видеотрансляция матча за Суперкубок Германии

Первый трофей Кейна в Германии? Бавария - РБ Лейпциг: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: twitter.com/FCBayern/Автор - невідомий

UA-Футбол
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“Бавария” в субботу объявила о трансфере Харри Кейна и уже сегодня новая девятка Мюнхена может получить первые минуты в матче за Суперкубок Германии против “РБ Лейпциг”. Матч начнется в 21:45 по киевскому времени.

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Суперкубок Германии

12 августа 2023. Мюнхен, “Альянц Арена”

“Бавария” 21:45 “РБ Лейпциг”

Телетрансляция – Setanta Sports

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Трансляція матчу Баварія - РБ Лейпциг
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В статье: Бавария (Мюнхен) Суперкубок Германии Харри Кейн РБ Лейпциг
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