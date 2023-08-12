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Первый трофей Кейна в Германии? Бавария - РБ Лейпциг: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Видеотрансляция матча за Суперкубок Германии
Фото: twitter.com/FCBayern/Автор - невідомий
“Бавария” в субботу объявила о трансфере Харри Кейна и уже сегодня новая девятка Мюнхена может получить первые минуты в матче за Суперкубок Германии против “РБ Лейпциг”. Матч начнется в 21:45 по киевскому времени.
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Суперкубок Германии
12 августа 2023. Мюнхен, “Альянц Арена”
“Бавария” 21:45 “РБ Лейпциг”
Телетрансляция – Setanta Sports
Трансляція матчу Баварія - РБ ЛейпцигСмотреть трансляцию
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