Первый трофей Кейна в Германии? Бавария - РБ Лейпциг: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

“Бавария” в субботу объявила о трансфере Харри Кейна и уже сегодня новая девятка Мюнхена может получить первые минуты в матче за Суперкубок Германии против “РБ Лейпциг”. Матч начнется в 21:45 по киевскому времени.

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Суперкубок Германии

12 августа 2023. Мюнхен, “Альянц Арена”

“Бавария” 21:45 “РБ Лейпциг”

Телетрансляция – Setanta Sports