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Защитник Аталанты перешел в Вольфсбург
Контракт на четыре года
Защитник "Аталанты" Йоаким Меле стал игроком "Вольфсбурга".
Стороны подписали контракт до лета 2027г. Датчанин будет играть под номером 21. "Аталанта" получит за этот трансфер около 11-12 млн евро.
Меле начинал карьеру в датском "Ольборге", играл за "Генк", последние 2,5 года провел в "Аталанте". В прошлом сезоне забил 3 мяча и отдал 3 голевых в 36 матчах.
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Источник:Сайт ФК "Вольфсбург"
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