Защитник Аталанты перешел в Вольфсбург

Защитник "Аталанты" Йоаким Меле стал игроком "Вольфсбурга".

Стороны подписали контракт до лета 2027г. Датчанин будет играть под номером 21. "Аталанта" получит за этот трансфер около 11-12 млн евро.

Меле начинал карьеру в датском "Ольборге", играл за "Генк", последние 2,5 года провел в "Аталанте". В прошлом сезоне забил 3 мяча и отдал 3 голевых в 36 матчах.