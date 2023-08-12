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Защитник Аталанты перешел в Вольфсбург

Германия
(1 голосов)

Контракт на четыре года

Защитник Аталанты перешел в Вольфсбург

Новина українською

Защитник "Аталанты" Йоаким Меле стал игроком "Вольфсбурга".

Стороны подписали контракт до лета 2027г. Датчанин будет играть под номером 21. "Аталанта" получит за этот трансфер около 11-12 млн евро.

Меле начинал карьеру в датском "Ольборге", играл за "Генк", последние 2,5 года провел в "Аталанте". В прошлом сезоне забил 3 мяча и отдал 3 голевых в 36 матчах.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Вольфсбург Йоаким Мехле
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