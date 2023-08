Бавария – РБ Лейпциг 0:3. Гений Ольмо продлевает бестрофейное проклятие Харри Кейна

Суперкубок Германии 2023

Мюнхен, Альянц Арена

Бавария – РБ Лейпциг 0:3

Голы: Ольмо 3, 44, 68 (п)

Гений Дани Ольмо затмил дебют Харри Кейна на Альянц Арене. Капитана сборной Англии заманили в Мюнхен фактически гарантированным пакетом ежегодных титулов, первый из которых он мог выиграть буквально в первый день карьеры в "Баварии". Но хет-трик Дани Ольмо поставил крест на надеждах Харри сходу прервать его бестрофейное проклятие.

Суперкубок Германии не особенно внушал надежду на интригу после прошлогодних 5:3, особенно в свете серьёзной кадровой пертурбации в стане "РБ Лейпцига". Марко Розе хотел ограничиться двумя новичками в старте – Симонсом и Опенда, но внезапная травма Кампля на разминке вынудила тренера бросить в бой зелёного, но очень боевого Зайвальда. Все по-своему впечатлили и приложили руку к третьему трофею в истории РБ.

Опенда с первых минут начал ускользать от Упамекано и в одном из эпизодов вынудил защитника сфолить недалеко от штрафной. "Бавария" крайне пассивно защищалась и получила с этого стандарта гол от Ольмо после того, как Хенрикс опередил троих оппонентов. Третья минута, 0:1.

"Бавария" сразу полетела отыгрываться и пошла очень динамичная и азартная игра. Гнабри здорово открылся за спину Хенриксу, но прицельно пробить не сумел. Затем Серж (человек явно в классной форме) дважды выводил Теля на вратаря, но тинейджер сначала зарядил в Бласвиха, а затем промахнулся по воротам. Был ещё удар Симакана по своим воротам и спасительница-штанга.

В ответ РБ пару раз опасно убегал вперёд. В одном из эпизодов Симонс полностью оправдал надпись Xavi на спине, запустив Вернера сам на сам пасом через полполя, но Сане выиграл забег у Тимо, разогнавшись до 36 км/час. Затем Симонс ещё раз впечатлил в переходном эпизоде, отправив на вратаря Опенду, но геройский подкат Упамекано ликвидировал угрозу. Наконец снова заявил о себе Ольмо. Дани гениальным манёвром в стиле Бергкампа разобрался с Лаймером и де Лигтом, после чего пробил Ульрайху между ног. Фантастика.

WHAT A GOAL BY DANI OLMO TO DOUBLE LEIPZIG’S LEAD!!#FCBRBL

