Бавария – РБ Лейпциг 0:3. Гений Ольмо продлевает бестрофейное проклятие Харри Кейна

Суперкубок Германии 2023

Мюнхен, Альянц Арена

Бавария – РБ Лейпциг 0:3

Голы: Ольмо 3, 44, 68 (п)

Гений Дани Ольмо затмил дебют Харри Кейна на Альянц Арене. Капитана сборной Англии заманили в Мюнхен фактически гарантированным пакетом ежегодных титулов, первый из которых он мог выиграть буквально в первый день карьеры в "Баварии". Но хет-трик Дани Ольмо поставил крест на надеждах Харри сходу прервать его бестрофейное проклятие.

Суперкубок Германии не особенно внушал надежду на интригу после прошлогодних 5:3, особенно в свете серьёзной кадровой пертурбации в стане "РБ Лейпцига". Марко Розе хотел ограничиться двумя новичками в старте – Симонсом и Опенда, но внезапная травма Кампля на разминке вынудила тренера бросить в бой зелёного, но очень боевого Зайвальда. Все по-своему впечатлили и приложили руку к третьему трофею в истории РБ.

Опенда с первых минут начал ускользать от Упамекано и в одном из эпизодов вынудил защитника сфолить недалеко от штрафной. "Бавария" крайне пассивно защищалась и получила с этого стандарта гол от Ольмо после того, как Хенрикс опередил троих оппонентов. Третья минута, 0:1.

"Бавария" сразу полетела отыгрываться и пошла очень динамичная и азартная игра. Гнабри здорово открылся за спину Хенриксу, но прицельно пробить не сумел. Затем Серж (человек явно в классной форме) дважды выводил Теля на вратаря, но тинейджер сначала зарядил в Бласвиха, а затем промахнулся по воротам. Был ещё удар Симакана по своим воротам и спасительница-штанга.

В ответ РБ пару раз опасно убегал вперёд. В одном из эпизодов Симонс полностью оправдал надпись Xavi на спине, запустив Вернера сам на сам пасом через полполя, но Сане выиграл забег у Тимо, разогнавшись до 36 км/час. Затем Симонс ещё раз впечатлил в переходном эпизоде, отправив на вратаря Опенду, но геройский подкат Упамекано ликвидировал угрозу. Наконец снова заявил о себе Ольмо. Дани гениальным манёвром в стиле Бергкампа разобрался с Лаймером и де Лигтом, после чего пробил Ульрайху между ног. Фантастика.

WHAT A GOAL BY DANI OLMO TO DOUBLE LEIPZIG’S LEAD!!#FCBRBL

pic.twitter.com/Zx2XV8yO57 — Reyi (@Reinaldodcg9) August 12, 2023

Тухель же с выбором состава был консервативен и прогадал – Ким выглядел монструозно, но вышел уже при дефиците -2, а Кейн появился тогда, когда моменты у хозяев закончились. Хотя ждать от англичанина камео длительностью более, чем полчаса, было наивно. План на игру от ТТ тоже был неясным. Как и переход на агрессивные 4-3-3 после перерыва с Мусиалой и Сане в центре поля.

"Бавария" Тухеля вновь плохо распоряжалась своими моментами и страдала в позиционных атаках. Эти проблемы неслучайно продолжают преследовать Томаса из клуба в клуб. Наконец Тель загубил ещё один момент, и уступил место Кейну. У Харри было полчаса, но вскоре Мазрауи сыграет рукой в штрафной и игра закончится. Ведь Ольмо пойдёт оформлять хет-трик.

От полного унижения "Баварию" спасут Ким и Ульрайх. Кореец роскошным подкатом заблокирует удар ещё одного дебютанта Шешко по пустым воротам. А затем Ульрайх выиграет и того же Беньямина выход один на один. 0:3. "РБ Лейпциг" второй раз кряду побеждает на Альянц Арене. У Розе второй титул с командой из родного города из общих трёх в клубной истории. А Кейну придётся ждать весны для того, чтобы наконец поднять над своей головой первый трофей в карьере.

Бавария: Ульрайх – Павар (Мазрауи, 46), Упамекано, де Лигт (Ким, 46), Дэвис – Киммих (Горецка, 78), Лаймер (Коман, 46) – Сане, Мусиала, Гнабри – Тель (Кейн, 64)

РБ Лейпциг: Бласвих – Хенрикс (Клостерманн, 85), Симакан, Орбан, Раум – Шлагер, Зайвальд – Симонс (Форсберг, 78), Ольмо (Карвалью, 78) – Вернер (Шешко, 64), Опенда (Поульсен, 64)

Предупреждения: Павар 13, Упамекано 34 – Ольмо 71