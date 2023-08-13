Гендиректор Баварии объяснил, почему не удалось подписать Кепу

Генеральный директор "Баварии" Ян-Кристиан Дризен рассказал, что мюнхенский клуб пытался подписать вратаря "Челси" Кепу Аррисабалагу, но тот принял решение присоединиться к мадридскому "Реалу":

"Мы были близки к заключению этой сделки, и мы действительно хотели представить Кепу сегодня. Но он предпочёл перейти в "Реал". Он испанец, поэтому принял такое решение", — сказал Дризен.

Напомним, ранее появилась информация, что "Реал" захотел арендовать Аррисабалагу, поскольку основной вратарь мадридцев Тибо Куртуа получил серьёзнейшую травму колена. Испанец сразу склонился к этому предложению, несмотря на переговоры с "Баварией".