Баварию не устраивает сумма, которую МЮ предлагает за Павара

Правый защитник "Баварии" Бенжамен Павар хочет покинуть мюнхенский клуб. Об этом сообщает немецкий портал Bild.

"Манчестер Юнайтед" предлагает французу 29 миллионов евро. Однако руководство "Баварии" хочет получить за трансфер футболиста 45-50 млн. Переговоры между "красными дьяволами" и "немецкой машиной" продолжаются.

Ранее Бенжамен договорился о своем уходе с бывшим директором мюнхенцев Хасаном Салихамиджичем. Однако боснец был уволен со своего поста в конце прошлой кампании, а сейчас боссы "Баварии" не хотят продавать защитника.

Напомним, француз выступает за мюнхенцев с сезона 2019/20. Тогда "Бавария" купила игрока у "Штутгарта".

В прошлом сезоне на клубном уровне 27-летний Павар провел 43 матча, в которых забил 7 голов и оформил 1 ассист.