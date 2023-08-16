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Официально: Майер за 30 миллионов евро стал игроком Вольфсбурга
Серйозное усиление для волков
Твиттер VfL Wolfsburg
Немецкий "Вольфсбург" официально сообщил о подписании Ловро Майера с французского "Ренна".
"Волки" заплатили за 25-летнего центрального полузащитника сборной Хорватии (21 матч) – 30 млн. евро.
В прошлом сезоне в Лиге 1 Майер сыграл 32 матча, забил 2 мяча и исполнил 6 ассистов.
Ловро подписал пятилетний контракт и уже получил футболку под номером 19.
????1⃣9⃣????#VfLWolfsburg #Majer pic.twitter.com/r2xZEVDkTE— VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) August 16, 2023
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