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Официально: Майер за 30 миллионов евро стал игроком Вольфсбурга

Германия
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Серйозное усиление для волков

Официально: Майер за 30 миллионов евро стал игроком Вольфсбурга

Твиттер VfL Wolfsburg

UA-Футбол
Новина українською

Немецкий "Вольфсбург" официально сообщил о подписании Ловро Майера с французского "Ренна".

"Волки" заплатили за 25-летнего центрального полузащитника сборной Хорватии (21 матч) – 30 млн. евро.

В прошлом сезоне в Лиге 1 Майер сыграл 32 матча, забил 2 мяча и исполнил 6 ассистов.

Ловро подписал пятилетний контракт и уже получил футболку под номером 19.

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В статье: Вольфсбург Ловро Майер
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