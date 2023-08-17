В Баварии назревает конфликт между Тухелем и Киммихом

В Мюнхене назревает серьезный конфликт между главным тренером Томасом Тухелем и вице-капитаном Джошуа Киммихом.

Как сообщает Bayern & Germany со ссылкой на Bild, все лето Тухель требует от руководства приобрести нового опорного полузащитника, что раздражает не только боссов клуба, но и команду.

Киммих считает, что может играть на этой позиции. В то же время тренер не видит его в роли опорника и просит клуб приобрести другого игрока.

Между игроком и тренером состоялся приватный разговор, в котором Тухель выразил свое недовольство игрой Киммиха на позиции опорного полузащитника.

На данный момент Киммих далек от своей оптимальной формы, он замедляет игру команды и часто совершает ошибки, которые, по мнению тренерского штаба, с ним происходить не должны.

Напомним, что в первом матче нового сезона Бавария проиграла в матче за Суперкубок Германии – РБ Лейпциг 0:3.