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Форсберг выбирает между двумя клубами и новым контрактом с Лейпцигом
Игрок пока не принял окончательного решения
Фото: twitter.com/svenskfotboll/Автор - невідомий
Атакующий полузащитник "Лейпцига" Эмиль Форсберг заинтересовал "Лион" и "Аякс". Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Этим летом к 31-летнему шведу есть определенный интерес со стороны нескольких известных команд. Однако официальных предложений по Форсбергу до сих пор не было.
Отмечается, что "Лейпциг" хочет сохранить игрока и предложил ему продлить контракт, который будет рассчитан до лета 2025 года. Нравится ли такое предложение игроку, пока не известно.
Напомним, Форсберг выступает за "Лейпциг" с начала 2015 года. В прошлом сезоне он забил 9 голов и отдал 7 ассистов в 43 матчах. Трансфермаркт оценивает игрока в 7 миллионов евро.
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