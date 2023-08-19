Форсберг выбирает между двумя клубами и новым контрактом с Лейпцигом

Атакующий полузащитник "Лейпцига" Эмиль Форсберг заинтересовал "Лион" и "Аякс". Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Этим летом к 31-летнему шведу есть определенный интерес со стороны нескольких известных команд. Однако официальных предложений по Форсбергу до сих пор не было.

Отмечается, что "Лейпциг" хочет сохранить игрока и предложил ему продлить контракт, который будет рассчитан до лета 2025 года. Нравится ли такое предложение игроку, пока не известно.

Напомним, Форсберг выступает за "Лейпциг" с начала 2015 года. В прошлом сезоне он забил 9 голов и отдал 7 ассистов в 43 матчах. Трансфермаркт оценивает игрока в 7 миллионов евро.