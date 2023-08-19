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Джан: Никто в Боруссии не унывает после ухода Беллингема

Германия
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Игрок грубо высказался о своем экс-партнере

Джан: Никто в Боруссии не унывает после ухода Беллингема

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Опорник "Боруссии" Эмре Джан прокомментировал уход из команды полузащитника Джуда Беллингема:

"Я думаю, что любой тренер был бы счастлив, если бы Беллинг был в его составе. При этом верно и то, что в раздевалке могли бы возникать проблемы.

Джуд был третьим капитаном в нашей команде, но он очень молодой игрок, чтобы потянуть такую ответственность в 19 лет. Он давал другим чувствовать, что он лучше их, но не всегда мог доказывать это на поле. Он всегда был игроком, шедшим вперед, но команда его не видела. Когда мы вылетели из ЛЧ, Беллинг выступил не лучшим образом.

Однажды я отвел его в сторону и сказал ему, что его поведение с товарищами по команде неприемлемо. Будь он опытным футболистом, то это было бы допустимо, но, будучи таким молодым, без больших титулов, тебя не будут воспринимать так, как ты хочешь.

Его уход дает возможность для роста других игроков. Конечно, без него "Дортмунд" стал немного слабее, но в раздевалке никто не унывает после его ухода", - сказал Джан.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Эмре Джан Джуд Беллингем
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