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Унион – Майнц 4:1. Три гола Беренса головой приносят три очка

Германия
(1 голосов)

Первый хет-трик Беренса в карьере

Унион – Майнц 4:1. Три гола Беренса головой приносят три очка

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бундеслига. 1-й тур

Берлин, ан дер Альтен Ферстерей

Унион – Майнц 4:1

Голы: Беренс 1, 9, 70, Пантович 90+6 – Каси 64

На 62-й и 88-й минутах Ажорк не реализовал пенальти (вратарь)

Унион: Реннов – Дуки, Кнохе, Лейте – Триммель, Лаидуни (Кемлейн, 90), Крал, Ааронсон (Пантович, 76), Руссийон (Гозенс, 66) – Фофана (Беккер, 66), Беренс (Фолланд, 89)

Майнц: Центнер – Кор (ван ден Берг, 60), Белль, Фернандеш – да Кошта (Вайпер, 81), Баррейро, Штах (Краус, 81), Каси – Онисиво (Груда, 60), Ли Чжэ Сон (Баркок, 75) – Ажорк

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В статье: Майнц Унион (Берлин)
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