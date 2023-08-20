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Унион – Майнц 4:1. Три гола Беренса головой приносят три очка
Первый хет-трик Беренса в карьере
Getty Images/Global Images Ukraine
Бундеслига. 1-й тур
Берлин, ан дер Альтен Ферстерей
Унион – Майнц 4:1
Голы: Беренс 1, 9, 70, Пантович 90+6 – Каси 64
На 62-й и 88-й минутах Ажорк не реализовал пенальти (вратарь)
Унион: Реннов – Дуки, Кнохе, Лейте – Триммель, Лаидуни (Кемлейн, 90), Крал, Ааронсон (Пантович, 76), Руссийон (Гозенс, 66) – Фофана (Беккер, 66), Беренс (Фолланд, 89)
Майнц: Центнер – Кор (ван ден Берг, 60), Белль, Фернандеш – да Кошта (Вайпер, 81), Баррейро, Штах (Краус, 81), Каси – Онисиво (Груда, 60), Ли Чжэ Сон (Баркок, 75) – Ажорк
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