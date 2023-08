Бавария все-таки продаст Павара Интеру, но при одном условии: когда найдет ему замену

"Бавария" согласовала условия трансфера Бенжамена Павара с "Интером", сообщает Фабрицио Романо. "Неррадзурри" заплатят за француза 30 миллионов евро чистыми и ещё 2 или 3 миллиона евро в виде бонусов.

Единственное условие в том, что "Баварии" необходима замена для Павара. Если ранее в клубе расматривали Кайла Уокера, то сейчас сделка по англичанину сорвалась.

Ранее сообщалось, что "Бавария" хочет за защитника 40 миллионов евро, а "Интер" предлагает 35 миллионов. В какой-то момент "Бавария" остановила переговоры, отказавшись продавать футболиста.

Павар играет за "Баварию" с лета 2019 года, когда его купили у "Штутгарта" за 35 млн евро. Контракт футболиста с мюнхенцами действует до лета 2024 года.

