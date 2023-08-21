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Бавария все-таки продаст Павара Интеру, но при одном условии: когда найдет ему замену
Сделка все же в силе
Getty Images/Global Images Ukraine
"Бавария" согласовала условия трансфера Бенжамена Павара с "Интером", сообщает Фабрицио Романо. "Неррадзурри" заплатят за француза 30 миллионов евро чистыми и ещё 2 или 3 миллиона евро в виде бонусов.
Единственное условие в том, что "Баварии" необходима замена для Павара. Если ранее в клубе расматривали Кайла Уокера, то сейчас сделка по англичанину сорвалась.
Ранее сообщалось, что "Бавария" хочет за защитника 40 миллионов евро, а "Интер" предлагает 35 миллионов. В какой-то момент "Бавария" остановила переговоры, отказавшись продавать футболиста.
Павар играет за "Баварию" с лета 2019 года, когда его купили у "Штутгарта" за 35 млн евро. Контракт футболиста с мюнхенцами действует до лета 2024 года.
Understand Inter and Bayern have now reached an agreement in principle to sign Benjamin Pavard ????⚫️???? #Inter— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 21, 2023
Deal in place for €30m plus €2/3m add ons package, agreed between clubs and player side.
Crucial point remains: Bayern need his replacement to approve the move. pic.twitter.com/VqLqymmsjE
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