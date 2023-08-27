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Майнц – Айнтрахт 1:1. Первый гол Мармуша спасает орлов в критический момент

Германия
(1 голосов)

Франкфурт отыгрался в компенсированное время

Майнц – Айнтрахт 1:1. Первый гол Мармуша спасает орлов в критический момент

Фото: Imago

Новина українською

Бундеслига. 2-й тур

Майнц, MEWA Арена

Майнц – Айнтрахт 1:1

Голы: Ли Чжэ Сон 25 – Мармуш 90+1

Айнтрахт: Трапп – Кох, Смолчич (Ленц, 80), Пачо – Кнауфф, Якич (Бута, 70), Схири, Макс (Нганкам, 81) – Гётце (Ааронсон, 83), Мармуш – Коло Муани (Эбимбе, 71)

Майнц: Центнер – Фернандеш (Белль, 79), ван ден Берг, Ляйч (Ханче-Ольсен, 70) – Каси, Баррейро, Кор, Мвене (да Кошта, 78) – Штах, Ли Чжэ Сон (Рихтер, 78) – Вайпер (Груда, 70)

Удаление: Кнауфф 61 (вторая жёлтая)

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В статье: Майнц Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
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