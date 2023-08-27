Германия
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Майнц – Айнтрахт 1:1. Первый гол Мармуша спасает орлов в критический момент
Франкфурт отыгрался в компенсированное время
Фото: Imago
Бундеслига. 2-й тур
Майнц, MEWA Арена
Майнц – Айнтрахт 1:1
Голы: Ли Чжэ Сон 25 – Мармуш 90+1
Айнтрахт: Трапп – Кох, Смолчич (Ленц, 80), Пачо – Кнауфф, Якич (Бута, 70), Схири, Макс (Нганкам, 81) – Гётце (Ааронсон, 83), Мармуш – Коло Муани (Эбимбе, 71)
Майнц: Центнер – Фернандеш (Белль, 79), ван ден Берг, Ляйч (Ханче-Ольсен, 70) – Каси, Баррейро, Кор, Мвене (да Кошта, 78) – Штах, Ли Чжэ Сон (Рихтер, 78) – Вайпер (Груда, 70)
Удаление: Кнауфф 61 (вторая жёлтая)
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