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Леонардо Бонуччи официально стал игроком берлинского Униона

Германия
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Итальянец продолжит карьеру в Бундеслиге

Леонардо Бонуччи официально стал игроком берлинского Униона

Фото: fc-union-berlin.de

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Центральный защитник "Ювентуса" Леонардо Бонуччи продолжит карьеру в чемпионате Германии. 36-летний итальянец стал игроком "Униона" Берлина, сообщает официальный сайт немецкого клуба.

Детали трансфера не афишируются. Ранее была информация, что переход состоится на правах свободного агента, а контракт будет рассчитан сроком на один год с опцией продления еще на сезон.

Леонардо выступал за "Юве" с июля 2010 года. В общей сложности он отыграл за "старую синьору" 502 матча, забил 37 голов и сделал 10 результативных передач. Вместе с туринцами Бонуччи выиграл 8 чемпионств, 3 Кубка и 5 Суперкубков Италии, дважды играл в финале Лиги чемпионов.

К слову, в прошлом сезоне "Унион" Берлин занял 4-е место в Бундеслиге и сыграет в Лиге чемпионов. Его соперниками в группе будут "Наполи", "Реал" и "Брага".

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В статье: Леонардо Бонуччи Унион (Берлин)
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Источник:
fc-union-berlin.de

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