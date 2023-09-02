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Гладбах - Бавария: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Матч главных любителей трансферов в АПЛ – смотреть прямую трансляцию
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Боруссия" Менхенгладбах имеет неплохую историю матчей с "Баварией", но новый сезон "жеребцы" начали тяжело, а чемпион выиграл две игры из двух.
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Чемпионат Германии, третий тур
2 сентября 2023 года. Менхенгладбах, "Боруссия-Парк"
Телетрансляция – Setanta Sports
Трансляція матчу Боруссія Менхенґладбах - БаваріяСмотреть трансляцию
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