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Гладбах - Бавария: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Германия
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Матч главных любителей трансферов в АПЛ – смотреть прямую трансляцию

Гладбах - Бавария: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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"Боруссия" Менхенгладбах имеет неплохую историю матчей с "Баварией", но новый сезон "жеребцы" начали тяжело, а чемпион выиграл две игры из двух.

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Чемпионат Германии, третий тур

2 сентября 2023 года. Менхенгладбах, "Боруссия-Парк"

"Боруссия" Менхенгладбах 19:30 "Бавария"

Телетрансляция – Setanta Sports

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Трансляція матчу Боруссія Менхенґладбах - Баварія
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В статье: Бавария (Мюнхен) Боруссия (Менхенгладбах) Бундеслига Харри Кейн смотреть футбол онлайн
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