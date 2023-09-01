Бундеслига. 3-й тур

Менхенгладбах, Боруссия Парк

Боруссия М – Бавария 19:30

Трансляция – Megogo

Боруссия Менхенгладбах

"Боруссия" и так не хватала звёзд с неба в последние сезоны, а после летних потерь прогнозировать их будущее стало незавидной задачей. Лучший бомбардир Тюрам, главный креативщика Йонас Хофманн, машина по исполнению стандартов Бенсебаини и многолетний лидер раздевалки Ларс Штиндль – всех их Менхенгладбах потерял за смешные 10 миллионов евро. Добавить к этому зимний трансфер Зоммера, и можно констатировать, что "жеребцы" потеряли буквально всех, кто ассоциировался с клубом в последние сезоны.

Новая "Боруссия" по беззаботности ничем не отличается от старой. Новый тренер Херардо Сеаоне, ярко выстреливший в "Байере" два года назад, всячески поощряет атакующее начало команды, по традиции закрывая глаза на бреши в обороне. 4:4 с "Аугсбургом" в первом туре – ясное свидетельство того, что если не по персоналиям, то по духу БМ прежняя. Впрочем, весьма отрезвляющим было поражение в дерби с Леверкузеном (0:3) на прошлых выходных. Гладбах не был даже близко.

Ко всем хроническим игровым проблемам добавились кадровые. Новый Зоммер Йонас Омлин лёг на операцию на плече. Единственный профильный левый фулбеков Нетц тоже в лазарете. Но наибольшей потери случились в центре поля – оба разрушителя Крамер и Ману Коне выбыли с травмами колена. Обнажённую дыру закрывают Вайгль и Нойхаус. Оба заточены под созидание и почти бесполезны в обороне.

Бавария

В первом туре "Бавария" добыла самую убедительную победу в эпоху Томаса Тухеля, разгромив в Бремене "Вердер" (0:4). Харри Кейн сходу стал покорять Германию, забив в дебютном матче и оформив коронный ассист в контратаке. На прошлых выходных Мюнхен победил в Баварском дерби, легко одолев "Аугсбург" (3:1). Разницу снова сделал Кейн (дубль), но до первого гола "рекордмайстер" снова имел огромные проблемы.

Нойер уже вернулся к тренировкам, но ещё не скоро заменит Ульрайха на воротах. Де Лигт не в лучших кондициях на старте сезона, потому снова ждём пары Ким – Упамекано в сердце обороны. В центр поля Тухель не получил желаемой шестёрки, потому придётся жить с Киммихом и Горецкой/Лаймером.

Главный вопрос заключается в том, кто займёт место десятки. Юный бриллиант Джамал Мусиала вылетел как минимум до конца международного перерыва. В свете проблем в позиционной атаке Тухель мог бы довериться Мюллеру. Но тёзке тренер почему-то совсем не доверяет, в прошлый раз засунув на эту позицию Гнабри.

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Статистика и факты

Кейн забивал в 7 последних матчах чемпионата (5 игр за "Тоттенхэм", две за "Баварию").

Гладбах набрал 35 очков в матчах с "Баварией" с сезона 2011/12, с запасом лучший показатель в Бундеслиге (10 побед, 5 ничьих, 9 поражений).

Гладбах не проигрывал "Баварии" в 5 последних матчах.

Кейн может повторить достижение Манджукича и Луки Тони, если забьёт в 3-м дебютном матче кряду за "Баварию".

"Бавария" при Тухеле (11 матчей) не пропускала в первых таймах Бундеслиги.

Ориентировочные составы

Боруссия М: Николас – Фридрих, Итакура, Вёбер – Онора, Вайгль, Нойхаус, Скалли – Нгуму, Чванчара – Плеа

Бавария: Ульрайх – Мазрауи, Упамекано, Ким, Дэвис – Киммих, Горецка – Сане, Гнабри, Коман – Кейн

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Боруссия М – Бавария от UA-Футбол

Менхенгладбах в последние годы замучал "Баварию", не проиграв ни одного из пяти последних матчей "рекордмайстру". Но эта великая серия должна закончиться – нынешняя "Боруссия" выглядит полумёртвой. А потому Харри Кейн и компания должны забрать комфортную победу. Ставка: фора на "Баварию" (-1.5) с коэффициентом 1.73.