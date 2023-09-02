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Бундеслига. Роскошный Байер Алонсо, аномальная результативность Штутгарта и Вердера
Леверкузен вышел в лидеры после третьей победы кряду
Фото: Imago
Бундеслига, 3-й тур
Байер – Дармштадт 5:1
Голы: Бонифасе 21, 61, Паласиос 49, Хофманн 67, Гложек 83 – Вильхельмссон 24
Байер: Градецки – Коссуну, Та (Станишич, 72), Тапсоба – Фримпонг (Телла, 72), Паласиос (Андрих, 65), Джака (Гложек, 80), Гримальдо – Хофманн, Виртц (Мбамба, 80) – Бонифасе
Дармштадт: Шуэн - Кларер, Циммерманн (Маглица, 69), Ишервуд (Стоилкович, 58) – Бадер, Франьич, Холланд, Нюрнбергер (Карич, 26) – Мелем (Кемп, 69) – Пфайффер, Вильхельмссон (Скарке, 59)
Штутгарт – Фрайбург 5:0
Голы: Фюрих 8, 62, Гирасси 17, 19, Мийо 75
Вердер – Майнц 4:0
Голы: Дукш 3 (п), Стаге 53, Биттенкурт 82, Нджинма 83
Хоффенхайм – Вольфсбург 3:1
Голы: Брукс 45+2, Байер 60, Сков 74 – Томаш 36
Аугсбург – Бохум 2:2
Голы: Бельо 35, Демирович 62 – Асано 45+3, 64
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