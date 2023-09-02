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Бундеслига. Роскошный Байер Алонсо, аномальная результативность Штутгарта и Вердера

Германия
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Леверкузен вышел в лидеры после третьей победы кряду

Бундеслига. Роскошный Байер Алонсо, аномальная результативность Штутгарта и Вердера

Фото: Imago

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Бундеслига, 3-й тур

Байер – Дармштадт 5:1

Голы: Бонифасе 21, 61, Паласиос 49, Хофманн 67, Гложек 83 – Вильхельмссон 24

Байер: Градецки – Коссуну, Та (Станишич, 72), Тапсоба – Фримпонг (Телла, 72), Паласиос (Андрих, 65), Джака (Гложек, 80), Гримальдо – Хофманн, Виртц (Мбамба, 80) – Бонифасе

Дармштадт: Шуэн - Кларер, Циммерманн (Маглица, 69), Ишервуд (Стоилкович, 58) – Бадер, Франьич, Холланд, Нюрнбергер (Карич, 26) – Мелем (Кемп, 69) – Пфайффер, Вильхельмссон (Скарке, 59)

Штутгарт – Фрайбург 5:0

Голы: Фюрих 8, 62, Гирасси 17, 19, Мийо 75

Вердер – Майнц 4:0

Голы: Дукш 3 (п), Стаге 53, Биттенкурт 82, Нджинма 83

Хоффенхайм – Вольфсбург 3:1

Голы: Брукс 45+2, Байер 60, Сков 74 – Томаш 36

Аугсбург – Бохум 2:2

Голы: Бельо 35, Демирович 62 – Асано 45+3, 64

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В статье: Вердер (Бремен) Байер (Леверкузен) Майнц Хоффенхайм (Зинсхайм) Штутгарт Фрайбург Вольфсбург Дармштадт Аугсбург Бохум
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